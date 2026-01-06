Muere Béla Tarr, el visionario director húngaro que dejó huella en el cine

El mundo del entretenimiento enfrenta una lamentable noticia la mañana de este martes 6 de enero tras darse a conocer que el director húngaro Béla Tarr falleció a los 70 años. A través de la Academia del Cine Europeo fue que informaron su muerte “después de una larga y seria enfermedad”.

Tarr fue reconocido por su amplia trayectoria en el mundo cinematográfico y por la dirección en filmes tales como “Sátántangó”, “Las armonías de Werckmeister” o “El caballo de Turín”, las cuales sin duda marcaron su vida de manera positiva. Además, informaron que su fallecimiento se debió a que, a su edad, tenía una enfermedad que lo afectó gravemente y de la cual no logró ser salvado, dijo el realizador Bence Fliegauf a la agencia de noticias local MTI.

Se desconoce cuál fue la enfermedad que causó la partida física de Béla Tarr. Crédito: AP

Béla, a lo largo de su vida, llegó a dirigir 11 películas en 40 años, considerando que fue en 1979 cuando logró hacer su debut con “Nido Familiar” hasta “Missing People”, la cual fue su último filme y que sin duda para él fue uno de más particulares, dado que ahí transmitió imágenes de personas de bajos recursos económicos, vagabundos y de migrantes, y de ahí llegó a pensar en continuar desarrollando un impulso creativo en el séptimo arte.

“El tango de Satanás” es una de las películas más conocidas del fallecido director de cine, siendo bastante particular el hecho de que tiene una duración de más de siete horas y que puede disfrutarse en blanco y negro. La misma fue estrenada en el año 1994 y además marcó la diferencia con los planos secuencia y también con la atmósfera inmersiva.

Béla Tarr nació en Pécs, Hungría, el 21 de julio de 1955. Fue 10 años después cuando su mamá lo llevó a que realizara una prueba de reparto en televisión nacional y fue entonces cuando dio inicio a su carrera, pero como actor, dándole vida al personaje que sería el hijo del protagonista en “La Muerte de Iván Ilich”. Sin embargo, desde el principio, él solo quería ser filósofo y las cosas cambiaron cuando grabó una película de trabajadores gitanos.

Sigue leyendo:

· Fallece en accidente automovilístico Vince Zampella, creador de Call of Duty

· Susana Zabaleta contó lo difícil que fue no estar con su padre antes de fallecer

· Hallan muerta a Imani Día Smith, actriz que interpretó a ‘Nala’ en ‘The Lion King’