Fallece en accidente automovilístico Vince Zampella, creador de Call of Duty

Vince Zampella, uno de los nombres más importantes detrás de la famosa saga de videojuegos Call of Duty y una figura clave en la historia de los videojuegos modernos, murió el pasado domingo a los 55 años en un trágico accidente automovilístico en California, informó la empresa Electronic Arts.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió en la carretera Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles, cuando el Ferrari que conducía Zampella se salió del camino y se estrelló contra una barrera de concreto. El impacto provocó que el vehículo se incendiara y tanto el desarrollador como una persona que lo acompañaba, cuya identidad no ha sido revelada, perdieron la vida a causa del choque y las graves lesiones.

Vice Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio que en 2003 lanzó el primer Call of Duty, un juego que cambiaría para siempre el género de los shooters en primera persona y que hoy presume más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Más adelante, volvió a sacudir la industria al crear Respawn Entertainment, estudio responsable de éxitos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi, reafirmando su lugar como uno de los creativos más influyentes y respetados del gaming actual.

Tras darse a conocer la noticia, estudios, compañías y desarrolladores no tardaron en reaccionar, compartiendo toda clase de mensajes de despedida para reconocer el impacto y el legado que Vince Zampella deja entre jugadores y creadores del entretenimiento interactivo.

