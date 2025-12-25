Hallan muerta a Imani Dia Smith, actriz que interpretó a ‘Nala’ en ‘The Lion King’

Imani Dia Smith, actriz vinculada a Broadway que en su infancia dio vida a ‘Nala’ en el musical “The Lion King”, fue encontrada sin vida en su domicilio. Tenía 26 años.

Según informaron las autoridades, la joven presentaba heridas provocadas por un arma blanca y fue localizada en una vivienda de Edison, Nueva Jersey. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde se confirmó su fallecimiento.

Su pareja, Jordan D. Jackson Small, fue detenido y enfrenta acusaciones relacionadas con la muerte de Imani Dia.

De acuerdo con los informes oficiales, a Jackson Small se le imputan cargos por asesinato en primer grado, poner en riesgo el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Kira Helper, tía de la actriz, dio a conocer la trágica noticia a través de la plataforma GoFundMe, donde además inició una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los padres de la joven, Monique Rance-Helper y Rawni Helper.

“Con profunda tristeza compartimos la pérdida de mi sobrina, Imani, quien nos fue arrebatada sin sentido el domingo por la mañana. Imani tenía toda la vida por delante. Era una persona vibrante, cariñosa y de un talento extraordinario. Una verdadera artista integral. Interpretó, entre otros papeles, a la joven ‘Nala’ en Broadway en la obra de Disney ‘The Lion King’, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que aportaba al mundo”.

El dinero recaudado también será destinado a solventar los gastos del funeral y el homenaje, la limpieza del hogar, terapias para atender el trauma de la familia, costos legales derivados de la investigación, así como el cuidado del hijo de Imani Dia Smith, de tres años, y de su perro.

“Nuestra esperanza es que estos fondos les permitan a los padres de Imani concentrarse en lo más importante: despedir a su hija, cuidar a su nieto y ayudar a que sus hijos comiencen a sanar, sin el temor adicional de la inestabilidad económica”, señala el texto.

