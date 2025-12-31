Susana Zabaleta contó lo difícil que fue no estar con su padre antes de fallecer

Susana Zabaleta se sinceró en el programa “Pinky Promise”, donde abordó diversos aspectos de su vida, y uno de ellos fue cuando mencionó que a veces no está presente en los momentos más complejos de los parientes. Suele ser doloroso cuando existe algún tipo de urgencia y, debido a compromisos laborales, deben llevarse a cabalidad, y eso les impide el hecho de no poder estar en familia.

“Surgió un evento familiar, mi padre se puso muy mal y yo sé que como artista mi obligación es estar arriba en el escenario, pero mi obligación como hija es estar ahí con mis hermanos y mi mamá. Es muy difícil cantar y tener el alma hecha añicos “, dijo de su pariente quien falleció a inicios del mes de septiembre del año 2024.

Zabaleta recordó cuando un familiar la llamó para que se comunicara con su progenitor, dado que ya estaba a punto de partir; sin duda, un momento bastante complicado para ella: “Esa noche yo cantaba y me acuerdo de que me habla mi hermano y me dice: ‘oye, te paso a papá’, y le digo ‘¿por qué me lo pasas?’, y me dijo: ‘para que te despidas’. Y dije ‘Dios Santo’“.

Susana mencionó que durante la llamada le dijo a su padre que en ese momento no podía tomar un vuelo para irlo a ver debido a que no existían vuelos disponibles, pero le dio la certeza de que a primeras horas del día siguiente viajaría para poder compartir con él.

“Entonces le digo ‘pásamelo’. Y le digo: ‘Papá, hola’. Y mi papá era de cero palabras, era muy macho. Entonces le digo: ‘Pa, te quiero mucho, te amo. Tú sabes lo que yo te amo y quisiera regresarme ahorita, pero es que no puedo regresarme. Ahorita no hay vuelos, pero mañana en la mañana estoy ahí”, añadió.

Su padre era de pocas palabras y ese día le manifestó sus sentimientos, por lo que ella sabía que las cosas en esta ocasión eran muy diferentes. Después de eso, partió físicamente y ella no pudo estar a su lado, ya que se encontraba trabajando: “Y me dijo: ‘Oye, tranquila. Yo no solo te amo, te adoro Susana’. Y yo dije ‘se va a morir; en su maldita vida me ha dicho eso’. En su vida me lo dijo, pero me lo dijo. Y se murió. Se murió y ya no llegué”.

