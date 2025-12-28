El impacto negativo de la IA en el empleo: menos contrataciones mayores complicaciones hoy

Ante el arribo intempestivo de la Inteligencia Artificial (IA), cada vez es más evidente su influencia en diferentes áreas de la actividad humana. Sin embargo, su impacto está generando efectos negativos, de manera inicial, en áreas como la contratación de personal y, en EE. UU., hay datos que indican que está generando un aumento en el número de solicitudes pero reduciendo la tasa de contratación, además de aumentar la insatisfacción en el proceso, tanto de empleadores como de aspirantes.

Por si fuera poco, el entorno económico en el país ha provocado una desaceleración en el empleo de manera continua en lo que va del año y, al parecer, la IA no está ayudando demasiado a llenar las vacantes con el mejor personal disponible, ya que según un estudio, las entrevistas dirigidas por IA y las cartas de presentación generadas automáticamente están revolucionando el proceso para conseguir empleo, pero no de la mejor manera.

Una encuesta realizada por la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos reportó que más de la mitad de las organizaciones consultadas utilizaron Inteligencia Artificial para reclutar trabajadores en 2025 y cerca de un tercio de los usuarios de ChatGPT recurrieron al chatbot de OpenAI para ayudar en su búsqueda de empleo.

Sin embargo, cuando los solicitantes usan IA para el proceso, tienen menos probabilidades de ser contratados, al tiempo que las empresas reciben un mayor volumen de solicitudes.

“La capacidad (de las empresas) para seleccionar al mejor trabajador hoy puede ser peor debido a la IA”, dijo Anaïs Galdin, investigadora de Dartmouth y coautora de un estudio sobre el impacto de los grandes modelos de lenguaje (LLM) en las cartas de presentación para la CNN.

La complejidad de reclutar a un buen candidato, de la mano de la IA y la automatización

Galdin, en colaboración con Jesse Silbert de Princeton, analizaron cartas de presentación de decenas de miles de solicitudes en Freelancer.com, un sitio de ofertas de empleo y descubrieron que, tras el arribo de ChatGPT en 2022, las cartas se han hecho más largas y técnicamente están mejor redactadas, pero las empresas les han restado importancia y ahora les cuesta trabajo distinguir a un candidato calificado del resto. De manera colateral, la tasa de contratación y el salario inicial promedio, disminuyeron.

“Si no mejoramos el flujo de información entre trabajadores y empresas, el resultado es este”, dijo Silbert.

Pero lejos de que los contratantes han regresado a los procesos anteriores, y con más solicitudes para revisar, los empleadores están automatizando la propia entrevista y, al parecer, agudizaron el problema.

El estudio elaborado por la firma de software de reclutamiento Greenhouse en octubre agrega que la mayoría de los buscadores de empleo en EE.UU. (54%) encuestados confirmaron haber tenido una entrevista dirigida por IA, la siguiente etapa de las entrevistas virtuales que se popularizaron durante la pandemia. Ahora, muchas empresas usan IA para hacer las preguntas, pero eso no ha logrado que el proceso sea más subjetivo:

“Los algoritmos pueden copiar e incluso magnificar los sesgos humanos. Todo desarrollador debe tener cuidado con eso”, señaló Djurre Holtrop, quien ha estudiado el uso de entrevistas en video asincrónicas, algoritmos y LLM en la contratación.

Por su parte, Daniel Chait, CEO de Greenhouse, advirtió los riesgos de que la IA incida en los procesos de contratación: solicitantes usando la herramienta para postularse y empleados automatizando el proceso, hay un ‘círculo vicioso’ que no tiene contento a nadie: “Ambos lados están diciendo: ‘Esto es imposible, no funciona, está empeorando’”, dijo Chait.

Estados como California, Colorado e Illinois ha trabajan en nuevas leyes y otras regulaciones para crear estándares en el uso de la tecnología en el reclutamiento y otras áreas.

Las nuevas tecnologías en el reclutamiento

De acuerdo con estimaciones, el mercado de tecnología de reclutamiento crecerá a $3,100 millones para finales de este año, una señal clara de que esta industria se está consolidando. Pero ante los resultados desfavorables, legisladores estatales, sindicatos y trabajadores individuales han levantado la voz, advirtiendo que la IA pueda discriminar a los empleados.

“Los sistemas de IA les quitan oportunidades a los trabajadores para las que están calificados, basándose en criterios tan arbitrarios como nombres, códigos postales o incluso la frecuencia con la que sonríen”, dijo Liz Shuler, presidenta del sindicato AFL-CIO a la CNN.

A pesar de estos desafíos, la contratación con IA parece haber llegado para quedarse, ya que aportan formas más sofisticadas de analizar currículos y dando oportunidad a candidatos que de otro modo podrían haber sido descartados. Aunque hay gente que insiste que será un proceso frío, que no los deja satisfechos:

Jared Looper, gerente de proyectos de tecnología de la información en Salt Lake City, Utah, quien refiere que durante su búsqueda de empleo actual, fue entrevistado por un reclutador de IA y calificó la experiencia como “fría” y que incluso, prefirió terminar la llamada la primera vez que fue contactado por el programa.

Pero como aprendizaje, advierte que adaptarse a la IA es una habilidad crucial o existe el riesgo de quedarse atrás.

