¿Qué incluye el paquete legislativo presentado en la Cámara federal para evitar un nuevo cierre de gobierno a partir del 30 de enero?

NUEVA YORK – Esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Thompson, estaría bajando a votación un paquete de tres proyectos que, de ser aprobado en ambos cuerpos, alejaría a Estados Unidos de la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno a partir del 30 de enero.

Este lunes, legisladores de ambos partidos presentaron el texto de los proyectos de ley de gastos como parte del trámite en el Congreso para financiar las agencias del gobierno federal.

En específico, la propuesta garantizaría el financiamiento para los departamentos de Energía y Desarrollo Hídrico, Comercio, Justicia y Ciencia e Interior y Medioambiente hasta la referida fecha, que es cuando finaliza el año fiscal.

Según la demócrata de Connecticut, Rosa DeLauro, quien es miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en total, los proyectos de ley preupuestarios descartan más de $163,000 millones de dólares en recortes propuestos a los servicios públicos, ayudan a mitigar el impacto del aumento en el costo de vida y protegen la financiación de asuntos que son clave para el partido que representa como el de energía limpia.

“Esta legislación representa un enérgico rechazo a los recortes draconianos a los servicios públicos propuestos por la Administración Trump y los republicanos en el Congreso”, indicó la congresista mediante un comunicado en la página de los demócratas del comité.

“Mientras la crisis del costo de vida, exacerbada por la Administración Trump, continúa empeorando, este paquete realiza inversiones significativas para reducir el costo de las facturas de servicios públicos y proporciona una financiación sustancial para la energía limpia. Fortalece la seguridad de nuestras comunidades al aumentar la financiación para la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres y otras subvenciones para la seguridad pública. Además, protege nuestro medio ambiente, los parques nacionales, las tierras públicas, los recursos naturales y las especies en peligro de extinción, rechazando más de $9,500 millones de dólares en recortes propuestos por los republicanos”, añadió DeLauro.

La legisladora atribuyó como un logro demócrata el rechazo de más de 140 cláusulas “sumamente partidistas” que habrían debilitado las regulaciones sobre el control de armas, ampliado la explotación de petróleo y gas en tierras federales, disminuido las inversiones en energías renovables e impuesto restricciones “crueles” contra las personas LGBTQ+.

“Quizás lo más importante sea que esta legislación reafirma el poder del Congreso sobre el presupuesto. En lugar de otra medida provisional a corto plazo que otorgue a la Administración Trump mayor discreción, este paquete de financiación para todo el año limita a la Casa Blanca mediante requisitos de gasto precisos y legalmente vinculantes. Todavía queda mucho trabajo por hacer antes del 30 de enero, pero este es un primer paso importante. Espero con interés emitir mi voto a favor de este paquete”, concluyó la miembro de alto rango.

Los republicanos del comité, por su parte, destacaron que el impulso de estos tres proyectos de ley permite que el organismo siga avanzando para completar los 12 proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026.

La delegación señaló como positivo de la legislación las inversiones específicas para “fortalecer el liderazgo energético y la disuasión nuclear de Estados Unidos, reforzar la aplicación de la ley y la lucha contra las drogas ilícitas, ampliar el acceso a minerales críticos y apoyar a los bomberos forestales y la gestión responsable del territorio”.

El presidente del comité, Tom Cole, declaró que el paquete bipartidista y bicameral refleja un progreso hacia la finalización responsable del financiamiento para el año fiscal 2026.

“Invierte en prioridades cruciales para el pueblo estadounidense: hacer que nuestras comunidades sean más seguras, apoyar la energía asequible y confiable, y gestionar de forma responsable los recursos vitales. También impulsa proyectos comunitarios esenciales en todo el país, junto con inversiones en infraestructura hídrica, puertos y control de inundaciones que protegen a las localidades y mantienen el flujo del comercio”, expuso el republicano de Oklahoma.

Territorios de EE.UU., como Puerto Rico, también se verían impactados por estos proyectos.

Para la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico(PRFAA) Gabriella Boffelli, el paquete legislativo ante la consideración de la Cámara garantizará la continuidad de operaciones y programas en múltiples agencias federales clave, más allá de las mencionadas, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Servicio Forestal, y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

“La presentación de este paquete confirma el progreso de las negociaciones que habíamos anticipado públicamente durante las pasadas semanas”, expresó Boffelli a través de un comunicado enviado a este periódico.

“Tal como había indicado previamente durante la conferencia de prensa semanal del gobierno de Puerto Rico, ‘En Récord’, este minibús estaba siendo negociado activamente, y su divulgación refleja un acuerdo bipartito enfocado en garantizar estabilidad y continuidad en las operaciones federales”, subrayó.

De acuerdo con la portavoz del gobierno de Puerto Rico en Washington D.C., se espera que la Cámara Baja vote por el paquete legislativo este próximo jueves. Posteriormente, la medida pasaría al Senado, donde se espera que baje a consideración al hemiciclo la próxima semana. La directora de PRFAA especificó que, tras la aprobación del paquete, quedarían seis proyectos de apropiaciones pendientes de ser aprobados o extendidos mediante una Resolución Continua (CR) antes del 30 de enero.

Del proyecto de apropiaciones de Comercio, Justicia y Ciencia (CJS), resaltó que son $78.011 mil millones para operaciones, programas y subvenciones. De esa cantidad, por ejemplo, $37.049 mil millones serían destinados para el Departamento de Justicia. Esa asignación incluye fondos para las fiscalías federales, incluyendo la del Distrito de Puerto Rico), el Servicio de Alguaciles Federales y los grupos de trabajo antidrogas que incluyen el “Caribbean Corridor Strike Force” en la isla.

En cuanto al proyecto de apropiaciones de Energía y Desarrollo de Agua, mencionó $294.000 para trabajos de operación y mantenimiento de USACE en Puerto Rico, incluyendo $181.000 para inspección de trabajos completados y $113.000 para sondeos de las condiciones de los proyectos.

Con respecto al proyecto de apropiaciones de Interior y Ambiente, Boffelli indicó que de los $38.6 mil millones que se asignarían,$3.213 millones serían dirigidos al Land and Water Conservation Fund (LWCF) para la adquisición de terrenos en el Bosque Nacional El Yunque.

El último cierre del gobierno federal el año pasado duró 43 días y fue el más largo de la historia.

El shutdown finalizó el 12 de noviembre con la aprobación de una resolución provisional para financiar el Gobierno hasta el 30 de enero de 2026, y para la financiación completa de algunas agencias hasta septiembre próximo.

