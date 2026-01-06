Resolución bipartidista para evitar nuevas acciones militares de EE.UU. en Venezuela bajaría a votación en el Senado el jueves

NUEVA YORK – El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, encabeza los esfuerzos dirigidos a una votación en ese cuerpo a favor de una resolución que evitaría nuevas acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

Reportes de medios como Politico apuntan a que el legislador estaría impulsando un voto, que podría darse el jueves, de la resolución bipartidista que busca bloquear cualquier acción adicional militar en Venezuela tras el arresto del presidente Nicolás Maduro.

La medida de Kaine evitaría que la Administración Trump incurriera en nuevos operativos militares sin que antes medie la intervención del Congreso.

Kaine sostiene que el presidente Donald Trump está violando el ordenamiento constitucional para adelantar sus intereses en Venezuela.

En una llamada con periodistas este fin de semana, el senador insistió en que el Congreso tiene la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución.

“Tenemos que someter esto a la consideración del pueblo estadounidense, no solo en reuniones privadas, sino en audiencias públicas ante los comités de supervisión clave: Inteligencia, Servicios Armados y Relaciones Exteriores en ambas cámaras, y analizar si Estados Unidos debería embarcarse en otra guerra con consecuencias imprevisibles”, argumentó.

Junto a los senadores Rand Paul (R-KY); Charles E. Schumer (D-NY), líder de la minoría demócrata, y Adam Schiff (D-CA), Kaine anunció, el 3 de diciembre, la presentación de una resolución sobre los poderes de guerra para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que sea autorizado por el Congreso.

En ese momento, Kaine planteó que la Administración Trump estaba acercando a EE.UU. “unilateralmente” a un conflicto con Venezuela sin proporcionar información crucial al pueblo estadounidense sobre la estrategia general de la campaña, su fundamento legal y las posibles consecuencias de un conflicto prolongado, “que incluyen un aumento de la migración hacia nuestra frontera”.

“La Administración afirma que la acción militar es necesaria para abordar el grave problema de las drogas en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo, indulta a narcotraficantes condenados, recorta los fondos para programas de tratamiento de adicciones y tribunales especializados en drogas, y se niega a interceptar las supuestas embarcaciones de narcotráfico que nos permitirían encontrar y enjuiciar a los cabecillas responsables del tráfico de drogas”, añadió en un comunicado Kaine, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado y miembro de mayor rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental.

Paul, el único republicano en el grupo, declaró que “el pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público ni una votación”. “Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra”, afirmó.

El texto de la resolución conjunta plantea que el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, conforme al artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de los EE.UU. y que el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni a ninguna persona u organización dentro o que opere desde Venezuela, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro o contra Venezuela.

“El uso de la fuerza militar por parte de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. dentro o contra Venezuela constituye la introducción de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en hostilidades, en el sentido de la sección 4(a) de la Resolución sobre Poderes de Guerra (50 U.S.C. 9 1543(a))”, lee el documento legislativo.

Tras el ataque del sábado en el que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, Kaine expuso en declaraciones escritas que el ataque militar no autorizado de Trump “representa un lamentable regreso a una época en la que Estados Unidos se arrogaba el derecho a dominar los asuntos políticos internos de todas las naciones del hemisferio occidental”.

“Esa historia está plagada de fracasos, y persistir en ella dificulta afirmar con credibilidad que otros países deben respetar la soberanía de Estados Unidos cuando nosotros no hacemos lo mismo”, argumentó el senador.

Kaine anticipó que la movida en Venezuela podría ser el precedente para intervenir en otros países no afines con los intereses de EE.UU.

“¿Qué vendrá después? ¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza? ¿Para combatir a los terroristas en Nigeria? ¿Para apoderarse de Groenlandia o del Canal de Panamá? ¿Para reprimir a los estadounidenses que se manifiestan pacíficamente contra sus políticas? Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de obtener autorización legal del poder legislativo, elegido por el pueblo, antes de poner en riesgo a nuestros militares”, expuso.

“Ya es hora de que el Congreso reafirme su papel constitucional fundamental en asuntos de guerra, paz, diplomacia y comercio. Mi resolución bipartidista, que estipula que no debemos estar en guerra con Venezuela sin una clara autorización del Congreso, se someterá a votación la próxima semana. Hemos entrado en el 250 aniversario de la democracia estadounidense y no podemos permitir que degenere en la tiranía de la que nuestros fundadores lucharon por escapar”, agregó en el comunicado del sábado.

