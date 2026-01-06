Tribunal federal en Puerto Rico pide mostrar causa en caso de migrante haitiano detenido por ICE en la víspera de Navidad 

NUEVA YORK – El gobierno de Estados Unidos tiene que explicarle al tribunal las razones por las que no debe expedirse un recurso de habeas corpus en beneficio del migrante de origen haitiano que fue detenido por agentes federales en Puerto Rico en la víspera de Navidad, estableció una jueza.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) fue la organización que inició un pleito en representación de Albeto Pierre en la que solicitaron su liberación inmediata por considerar que fue detenido de manera arbitraria y sin base legal.

La organización además le pidió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una orden que impida el traslado del migrante fuera de la isla.

Este lunes, la ACLU informó que la jueza federal Camille Vélez Rivé emitió una orden de mostrar causa, lo que obliga a las autoridades federales a justificar las razones por las que no debe expedirse el recurso.

“Cada segundo cuenta cuando el Gobierno insiste en separar familias sin base legal”, planteó el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas, por medio de un comunicado.

El abogado argumentó que el hecho de que Puerto Rico no cuente con un centro de detención migratorio no puede ser usado como excusa para separar familias y violentar el debido proceso de ley.

“La explicación de que ‘no hay un centro de detención migratoria en Puerto Rico’ no puede convertirse en una licencia para desarraigar familias, obstaculizar el acceso a abogados y colocar a las personas en entornos donde hay alegaciones serias y documentadas de trato inhumano”, expuso Arraiza Navas.

La ACLU presentó el recurso, inicialmente, el 29 de diciembre. En ese momento, la entidad también presentó una moción de orden de restricción temporera (TRO) o de emergencia a corto plazo que el tribunal denegó.

Luego de no prosperar en el primer intento, la organización acudió nuevamente al tribunal con una moción renovada de TRO y una petición enmendada de habeas corpus. En los recursos se argumentó que el 30 de diciembre, día en que el tribunal denegó el primer TRO, las autoridades federales trasladaron a Pierre a “Alligator Alcatraz” en Florida, centro que ha sido señalado por sus condiciones infrahumanas.

Otro de los argumentos de los peticionarios es que el haitiano, que vive en Puerto Rico desde el 2022, es el único sostén económico de su familia, que la completa hasta el momento su pareja, que es residente permanente, y un niño que es ciudadano estadounidense. La mujer está embarazada de seis meses.

Pierre fue detenido por las autoridades migratorias por estar indocumentado o no contar con estatus legal. Sin embargo, no carga historial criminal en ninguna de las islas.

La detención del migrante ocurrió el pasado 24 de diciembre cuando este acompañaba a su pareja a una cita prenatal en Health Pro Med de Barrio Obrero, Santurce.

La fémina reveló que, justo cuando le estaban tomando los signos vitales, le notificaron que su pareja había sido detenida.

Para los portavoces de la ACLU, lo anterior demuestra la urgente necesidad de que se prohíban detenciones en lugares sensibles como clínicas y centros de salud, así como sus alrededores, para garantizar el acceso y la obtención de los servicios médicos.

Tras ser notificada del arresto de su pareja, la mujer abandonó el lugar sin completar la cita.

“Deportar a Albeto lo expone a un riesgo real y grave, y separaría de forma irreparable a una familia con vínculos sólidos en Puerto Rico”, consideró la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona. “El tribunal debe actuar con urgencia para impedir un daño irreversible y garantizar que Albeto pueda defender sus derechos con acceso efectivo a su abogada y a los tribunales”, añadió.

Pierre había solicitado Estatus de Protección Temporal (TPS) y permiso de empleo.

El mismo día de la detención, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS) en San Juan circuló un comunicado por redes en el que informaron que el hombre fue uno de tres detenidos con estatus migratorio irregular durante una jornada de arrestos.

“En la mañana de hoy, como parte de los esfuerzos migratorios, ICE detuvo a tres personas con estatus migratorio irregular, dos de nacionalidad dominicana y uno de nacionalidad haitiana. Las detenciones se realizaron en las áreas de Villa Palmera y Barrio Obrero”, leen las declaraciones atribuidas a Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI en San Juan

“Aprovechamos esta oportunidad para enfatizar la importancia de cooperar con las autoridades y resaltar que el incentivo para salir voluntariamente del país aumentó a $3,000 hasta el 31 de diciembre”, agregaron a través del parte de prensa.

