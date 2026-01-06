Trump sobre la operación de extracción de Maduro: “Nadie puede con nosotros, nadie”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes un balance sobre la reciente intervención en Venezuela durante un discurso frente a congresistas republicanos en el Centro Kennedy.

En sus declaraciones, mandatario republicano resaltó el éxito de la maniobra militar en Caracas, y anunció nuevas exigencias para la industria de defensa de su país.

En su intervención, el presidente describió la ejecución de la misión militar que llevó a la salida de Nicolás Maduro como un logro técnico de gran magnitud.

“Fue brillante tácticamente y fue algo increíble”, afirmó el presidente respecto a la efectividad de la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Trump aseguró que Maduro es un tipo violento

Asimismo, se refirió de forma directa a la conducta del expresidente venezolano, mencionando su carácter violento y las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos bajo su gestión.

“Él es un tipo violento. Se levanta e intenta imitar un poco mi baile… es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado”, agregó Trump.

Fortalecimiento del poderío militar estadounidense

Asimismo, el mandatario aprovechó el encuentro para enviar un mensaje sobre la capacidad bélica de los Estados Unidos. Aseguró que la superioridad de sus tropas es absoluta frente a cualquier amenaza externa, señalando de forma tajante: “Nadie puede con nosotros, nadie”.

No obstante, reconoció que existe un inconveniente en la velocidad con la que se fabrican los equipos militares. Según el presidente, aunque poseen la mejor tecnología, es necesario aumentar el ritmo de las fábricas para mantener la ventaja estratégica.

Para solucionar los retrasos en la cadena de suministros, el presidente informó que ha dado instrucciones precisas a las compañías encargadas de fabricar el armamento nacional. El objetivo es una aceleración industrial inmediata.

“Nadie tiene la calidad de nuestras armas, el problema es que no las producimos lo suficientemente rápido. Vamos a empezar a producir mucho más rápido… Les estamos diciendo a nuestros contratistas de defensa: van a empezar a construir más rápido”, señaló Trump.