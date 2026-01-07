Anciano preso confiesa haber matado a otra mujer en NJ: legendario “asesino del torso” Richard Cottingham

Richard Cottingham, uno de los asesinos en serie más notorios de Nueva Jersey, acaba de confesar haber matado a otra mujer.

Apodado “El Asesino del Torso” y “Times Square Ripper” por desmembrar a sus víctimas, Cottingham ha admitido haber matado al menos a una docena de mujeres desde la década de 1960, recordó NorthJersey.com. Aunque sólo ha sido condenado por algunos homicidios, ha afirmado ser responsable de hasta 100 homicidios a lo largo de las décadas.

Actualmente tiene 79 años y cumple cadena perpetua en una prisión estatal de Nueva Jersey por sus condenas anteriores. Allí confesó recientemente haber asesinado a Alys Eberhardt, una adolescente de 18 años de Fair Lawn, cuyo cuerpo fue encontrado apuñalado y golpeado en la casa de su familia el 24 de septiembre de 1965. Los investigadores creen que éste podría haber sido uno de sus primeros crímenes. El caso se reabrió en 2021.

La familia Eberhardt afirma que la confesión les brinda las respuestas que tanto anhelaban y una sensación de paz, casi seis décadas después del crimen. Aunque lleva casi 45 años tras las rejas, los fiscales aseguran que continúan trabajando para brindarles consuelo a las familias de las víctimas.

Hace varios años lograron esclarecer el caso de Diane Cusick, una madre de 23 años que llamó a sus padres una noche de 1968 para decirles que iba a comprar zapatos y nunca regresó a casa.

Cottingham también confesó otros cuatro asesinatos. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, recibió inmunidad por esos crímenes. No será acusado en el caso Eberhardt como parte de ese acuerdo previo con los fiscales.

A principios de la década de 1980 Cottingham fue condenado por el homicidio de cinco mujeres: tres en Nueva York y dos en el condado Bergen en Nueva Jersey. Desde entonces ha confesado otros asesinatos y está encarcelado desde 1981.

Cottingham nació el 25 de noviembre de 1946 en el barrio Mott Haven, en El Bronx (NYC), pero creció en Dumont, Nueva Jersey. En octubre de 1966 comenzó a trabajar como operador de computadoras para la Asociación Blue Cross Blue Shield, y continuó en este puesto hasta su arresto en 1980.

En Blue Cross, Cottingham trabajaba en una oficina con Rodney Alcalá, un fugitivo pedófilo y asesino en serie que vivía en Nueva York bajo el alias de “John Berger”. Ninguno de los dos afirmó conocer al otro, ni existe evidencia de que se conocieran antes de sus respectivos arrestos.

En 2009, décadas después de sus primeras condenas por asesinato, Cottingham afirmó haber cometido al menos ochenta “asesinatos perfectos” de mujeres en diversas regiones de Estados Unidos. En 2021 se estrenó en Netflix la miniserie documental “Crime Scene: The Times Square Killer”, sobre sus homicidios.