Andrea Meza explica las razones por las que decidió dejar ‘Hoy Día’

Andrea Meza detalló los motivos que la llevaron a salir del programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo. Aunque reconoce que le hace falta compartir las mañanas con la audiencia al comenzar el día, asegura que su bienestar físico y emocional le demuestran que fue una decisión acertada.

“¡Estoy feliz! Creo que fue la mejor decisión que pude tomar, el darle un cambio a mi vida porque sí me sentía agotada física y mentalmente”.

La ex Miss Universo mexicana, expresó el cariño que siente por el proyecto y por el equipo, pero admitió que la exigencia era demasiado alta para su cuerpo, especialmente porque estaba involucrada en dos producciones al mismo tiempo.

“Amo el show de ‘Hoy Día’, amo el equipo, es bien bonito despertar con todas las personas cada mañana, pero sí le cobra factura a tu cuerpo y aparte que yo hacía dos programas. Yo arrancaba en ‘Hoy Día’, pero no terminaba hasta que terminaba ‘En Casa con Telemundo’, entonces creo que ya era momento de hacer un cambio y cuando me llega la oferta dije ¡sí!”, contó en una entrevista con Mezcal TV.

Andrea también comentó que este nuevo ritmo de vida le ha permitido enfocarse más en lo personal, algo que su esposo, Ryan Proctor, valora especialmente.

“Creo que me regresó mi salud mental el haber hecho ese cambio en mi vida, el tener más tiempo para mí, más tiempo para mi matrimonio. Me regala ese alimento para el alma que yo necesitaba para poder volverme a sentir yo misma”.

Incluso destacó que ahora disfrutan de momentos cotidianos que antes no podían compartir.

“Ahora él está feliz, porque ya tenemos esas mañanas lentas que tanto nos gustan, tomar café juntos por las mañanas, compartir con mi gato que lo amo; entonces creo que nos vino bien a nuestro matrimonio el tener más tiempo juntos, obviamente”.

Para finalizar, la presentadora reveló que este 2026 tiene la intención de incursionar en la actuación, algo que considera muy interesante.

“Sí hubo muchos cambios en mi vida, pero algo que todavía quiero hacer, por ahí tengo un amigo que ya me lo prometió, que me va a dar mis clases de actuación para poder seguir yendo por ese camino a ver qué oportunidades salen. Creo que el poder explorar el ser otra persona más puede ser súper interesante”, afirmó.

