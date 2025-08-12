Andrea Meza se despide de “Hoy Día”: “Me da nostalgia”

Andrea Meza ahora es la conductora oficial de “La Mesa Caliente”, ya que desde el pasado lunes dieron el anuncio oficial y podrán disfrutar de su talento acompañada de Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. Sin embargo, la noticia esta vez es para notificar el cierre de un capítulo en su vida, cómo lo fue el programa “Hoy Día”.

“Es un sentimiento agridulce. Hoy Día fue a mi casa durante casi 3 años, un lugar donde crecí muchísimo, aprendí de grandes profesionales, construí amistades para toda la vida… Quiero mucho a todos mis compañeros, a mis productores. Me da nostalgia, obviamente, cerrar esta etapa, pero también me da ilusión por todo lo que está por venir”, dijo en exclusiva para People en Español.

Meza, quien ganó la corona como Miss universo 2020, aprovechó para manifestar lo agradecida que está por todo lo que vivió durante estos años, donde le dio los buenos días a la comunidad latina en Estados Unidos. Además, hizo una mención especial a aquellos que están detrás de cámaras y hacen lo posible para llevarles una mañana entretenida.

“Yo les agradezco absolutamente todo: la oportunidad de trabajar en un show tan importante, el cariño del público, la confianza y el cariño de mis compañeros y productores, y todas las lecciones que me llevo”, dijo durante la exclusiva al mencionado medio.

Además, explicó que: “La verdad es que me ayudó a construir mi carrera, me ayudó a ser más versátil, a manejar cualquier situación en vivo y a conectar con la audiencia de una manera honesta y cercana. Eso es algo muy bonito que te regala un show matutino y, como lo decía, sin duda esta experiencia me prepara para dar este nuevo paso con mucha seguridad”.

La presentadora de televisión también la estuvimos viendo durante un tiempo “En Casa con Telemundo” y se siente satisfecha por todo lo que el canal de televisión le ha permitido tener hasta ahora; crecer ha sido la parte fundamental. Por ello, asegura que seguirá extrañando a sus compañeros de labores, pero no tiene dudas de que volverán a verse: “Yo sé que volveremos a trabajar en algún momento” y eso la llena de satisfacción.

