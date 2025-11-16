Andrea Meza habla de su labor como jurado del Miss Universo 2025

Andrea Meza tendrá la responsabilidad, junto a otro grupo de jurados, de elegir a la Miss Universo 2025 en Tailandia, una labor que reconoce que, aunque no es fácil, tiene varios elementos identificados para saber quién debe ser la nueva reina de belleza.

Poco antes de partir al país asiático, la conductora de La Mesa Caliente habló en un video publicado en la cuenta en Instagram de Telemundo de la labor que tiene al formar parte del comité seleccionador, en el que hay otras figuras como el periodista cubano Ismael Cala y el pintor brasileño Romero Britto.

“Ser parte del comité de selección significa que voy a ser parte de ese jurado que tiene la competencia en donde entrevistamos a las chicas. Hay diferentes etapas, está la preliminar y por supuesto la etapa final en donde las chicas desfilan en traje de noche, de baño, están las preguntas finales”, comentó la mexicana acerca de los distintos momentos clave en los que el jurado evalúa el desempeño de las distintas candidatas.

Luego de esto, la Miss Universo 2020 explicó: “A mí como parte de este comité me toca evaluar todo, cada etapa, y al final poner mi granito de arena para elegir a la nueva reina”.

Andrea Meza indicó que busca a una mujer con presencia, que se conozca a sí misma y que tenga propósito. Al final, quiere una miss que cuando llegue a cualquier lugar, se robe la atención de todos.

Aconsejó a las candidatas a que se disfruten este momento, pues es único en la vida. “Den todo lo que traigan dentro, todo lo que se prepararon estos meses es el momento de demostrarlo frente a toda la organización”, recomendó.

Andrea Meza viajó junto a Jacky Bracamontes, Dayanara Torres y Carlos Adyan, quienes estarán encargados de preparar contenido especial antes y durante la noche final del Miss Universo, evento que transmitirá Telemundo el jueves 20 de noviembre.

