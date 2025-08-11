Andrea Meza es la nueva conductora de La Mesa Caliente: ‘Tengo mariposas en el estómago’

Luego de tanta expectativa, anunciaron que la mexicana Andrea Meza se suma a La Mesa Caliente como una de las presentadoras del show de televisión.

Hace unos días, comenzaron con una campaña de intriga sobre una nueva conductora que se sumaría al programa, hasta que este lunes anunciaron que se trataba de la Miss Universo 2020.

La también modelo viene de estar en programas como Hoy Día y En Casa con Telemundo. Además, hace poco fue la capitana del equipo Rubí en el reality show Miss Universe Latina. Ahora tendrá un importante papel en los debates que se generan en el programa.

Myrka Dellanos fue la encargada de compartir la noticia con la audiencia: “Nos vestimos de gala para recibir a una nueva presentadora”.

Luego de esto, Giselle Blondet dijo: “Estamos felices porque es una mujer que con su belleza ha conquistado al Universo y con su talento a la televisión hispana”.

Poco después de estas palabras, Andrea Meza apareció con un vestido amarillo y fue abrazada por sus compañeras, quienes se mostraron emocionadas de que ahora esté en La Mesa Caliente.

“Estoy emocionada, tengo mariposas en el estómago de la emoción, de iniciar un nuevo proyecto, de trabajar con estas mujeres que admiro, tan talentosas, con una gran trayectoria, que me encanta verlas todos los días en la pantalla y por eso estoy feliz de estar aquí”, afirmó.

Verónica Bastos le dio las gracias por aceptar esta propuesta y sumarse a esta experiencia.

La ex reina de belleza dijo que se siente feliz por ser una oportunidad para que la audiencia la conozca de una manera diferente, sobre todo porque podrá reflejarse en algunas situaciones que quizás le ocurran a su audiencia.

Sigue leyendo:

· Equipo Esmeralda sufre una nueva eliminación: Britthany Marroquin sale del reality show

· Eliminación en Miss Universe Latina: ellas son las nominadas

· ¿Quién ganó el vestido de $10.000 dólares en Miss Universe Latina?