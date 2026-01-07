Copa del Rey: ¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona los octavos de final?

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey con Real Madrid enfrentándose al Albacete y el Barcelona se medirá al Racing de Santander.

Así quedan los octavos de finales de la Copa del Rey

Albacete vs. Real Madrid

Racing de Santander vs. Barcelona

Cultura Leonesa vs. Athletic Club

Burgos vs. Valencia

Real Sociedad Osasuna

Alavés vs. Rayo Vallecano

Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid

Betis vs. Elche

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.



Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/o0sWLgzzYk — RFEF (@rfef) January 7, 2026

Los partidos se llevarán a cabo entre el 13 y 15 de enero. Estos encuentros serán a partido único, el ganador avanzará a los cuartos de final.

Racing es una advertencia para el Barcelona

El Barcelona se enfrentará a un club de Santander, líder en segunda división. El Racing es el líder de LaLiga Hypermotion, con once victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

En la ronda pasada doblegó al Villarreal, el tercero actualmente de LaLiga EA Sports, con dos goles en la primera media de hora de Juan Carlos Arana (2-1). Antes superó al SD Logroñés y la Ponferradina.

Barcelona ha ganado los últimos siete partidos contra Racing en todas las competencias y no ha perdido en los últimos 17 ante el club de Santander.

Real Madrid nunca ha perdido contra el Albacete

El Real Madrid jamás ha perdido con el Albacete. De sus 14 enfrentamientos, nada más empató tres antes de su visita ahora 20 años después al Carlos Belmonte.

El Albacete llegó a los octavos de final luego de derrotar al Celta en penales. Mientras que en Segunda División, el equipo sobrevive apenas fuera del descenso con un punto de margen y solo una victoria en las últimas seis fechas.

Atlético Madrid se reencuentra con La Coruña en Copa del Rey

El Atlético de Madrid busca romper la sequía en la Copa del Rey, torneo que no gana desde hace 12 años.

En este torneo, el equipo rojiblanco jamás ha perdido con el coruñés, al que no se mide en esta competición desde 2003-04, entonces con sendos empates que clasificaron al Atlético.

Sigue leyendo:

– Messi se desnuda en su lado más humano: “Soy más raro que la mie*** y poco demostrativo”

– Neymar presume en redes un jet privado, un helicóptero y el Batimóvil inspirados en su pasión por Batman

– Messi reveló su deseo de comprar un equipo: “Me gustaría ser propietario de un club”