Messi se desnuda en su lado más humano: “Soy más raro que la mie*** y poco demostrativo”

Como pocas veces ante se ha visto, Lionel Messi desnudó su lado más personal en una reciente entrevista que se ha vuelto tendencia en las últimas horas. La estrella del Inter Miami confesó ser una persona rara, poco demostrativa, pero con un lado romántico.

En una entrevista para el programa Luzu TV, Messi se abrió y habló con naturalidad y entre risas de su faceta más personal. ‘La Pulga’ confirmó no tener gustos excéntricos y se describió como una persona rara que aprecia la soledad.

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también. Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo”, dijo, para luego explicar que vivir con tres niños convierte su hogar en un espacio con ruido constante.

¿Cómo es Messi en la intimidad?

Por muchos años, el Messi futbolista fue retraído, tímido y callado. En la intimidad, esa imagen no está muy alejada de la realidad. El argentino reconoció que su manera de expresar afecto es poco demostrativa.

“Me gusta hacer sentir bien y ser feliz a la gente que quiero, pero no soy muy demostrativo”. En esa comparación, reconoció que Antonella es “mucho más” romántica que él.

Messi y su obsesión por el orden

El ocho veces Balón de Oro reveló una de sus particularidades hasta ahora desconocida. Tiene una obsesión por el orden desde que era niño. “Estoy muy estructurado. Si tengo el día organizado de alguna manera y en el medio pasa algo que no estaba organizado”, explicó.

“No me gusta que me toquen las cosas, tengo que saber dónde está cada cosa”, añadió. Actualmente, Messi se encuentra de vacaciones en su natal Argentina.

‘La Pulga’ descansa en Rosario antes de partir a Estados Unidos para unirse al Inter Miami y comenzar una gira por Sudamérica y Centroamérica para disputar algunos partidos de pretemporada.



