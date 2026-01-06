Neymar presume en redes un jet privado, un helicóptero y el Batimóvil inspirados en su pasión por Batman

Neymar, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, captó la atención de sus seguidores en las redes sociales luego de exhibir tres de sus vehículos de lujo más particulares, valorados en más $60 millones de dólares.

En la colección, en la que se destacan varias autos exclusivos, aparecieron objetos que tienen un lugar especial para el astro brasileño como lo son el Batimóvil personalizado, un helicóptero Airbus H-145 decorado con motivos del personaje de cómics y un jet privado Dassault Falcon 900LX.

El delantero de 33 años compartió en en su cuenta de Instagram las imágenes de estos vehículos estacionados en su garaje personal, situado cerca de San Pablo.

“Los sueños se pueden hacer realidad”, escribió Neymar en la publicación que se volvió viral en cuestión de segundos y acumula cientos de miles de Me Gusta y otros tantos comentarios de sus fanáticos.

Impresionante colección de Neymar

El Batimóvil que ahora forma parte de la colección demandó tres años de trabajo y la intervención de un equipo de 50 personas bajo la supervisión de Adhemar Cabral, diseñador automotriz brasileño.

Esta réplica, tomada como referencia del modelo Tumbler utilizado en las películas de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, tuvo un costo de construcción y armado de unos 1,5 millones de euros. Hay que mencionar que solo puede circular en espacios privados, ya que carece de matrícula y certificaciones legales para uso público.

La creación del Batimóvil requirió materiales de alta gama y técnicas propias del cine. El modelo incluye un motor V8 con una potencia estimada entre 450 y 500 caballos, e integra detalles únicos que reflejan el fanatismo de Neymar por uno de los superhéroes de cómics más relevantes. El diseñador destaco que la relación con el futbolista va más allá del coleccionismo al destacar que es “un hombre apasionado por el personaje, el héroe”.

Junto al bólido especial que se puede ver en la película “Batman, el Caballero de la Noche”, los otros vehículos que aparecer en el video y las imágenes que el atacante del Santos FC mostró son el helicóptero Airbus H-145 personalizado, valuado en 11,6 millones de euros, cuyo interior también contiente detalles inspirados en Batman.

El tercero es el más fastuoso: un jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 43 millones de euros, que es el medio de transporte habitual del jugador para sus viajes internacionales o el que utilizó para llegar a su primer entrenamiento en su regreso al Peixe tras su paso por el fútbol árabe.

Más allá de este trío de vehículos, Neymar posee otros automóviles de alta gama. Entre las joyas de su garaje figuran un Rolls-Royce Ghost, valorado en 350.000 euros, y modelos como un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX, un Lamborghini Huracan, un Mercedes G Wagon y un Maserati MC12. Esta selección lo consolida como uno de los principales coleccionistas de autos exclusivos dentro del deporte.

Seguir leyendo:

Messi reveló sus intenciones de comprar un equipo: “Me gustaría ser propietario de un club”

¿Cómo le ha ido al Real Madrid sin Kylian Mbappé?

Rúben Amorim fue destituido como técnico del Manchester United