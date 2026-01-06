Messi reveló sus intenciones de comprar un equipo: “Me gustaría ser propietario de un club”
El astro argentino renovó contrato con Inter Miami hasta 2027 y todavía no le puso fecha al fin de su carrera
La estrella argentina, Lionel Messi brindó una extensa entrevista con el canal de streaming Luzu, en la que repasó algunos momentos de su carrera, contó de su vida en Miami y se refirió a su futuro: “No me veo como DT, pero me gustaría ser propietario de un club”.
“El fútbol me regaló mucho más de lo que pensaba. Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con la Selección, que era lo más deseado. Llegó la Copa América y dije ‘bueno, ya está’ y después vino Qatar. Por eso miré al palco y dije ‘ya está’. Todo lo que venga es de arriba. Más que agradecido”, comentó Leo sobre su carrera y la cosecha de títulos de todo tipo.
Sobre su vida post-fútbol, expresó: “Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría”.
El rosarino renovó contrato con Inter Miami hasta 2027 y todavía no le puso fecha al fin de su carrera, aunque en varias oportunidades se encargó de decir que está dando sus últimos pasos.
Contó detalles inéditos de su relación con Antonela Roccuzzo
Messi contó detalles inéditos de su relación con Antonela Roccuzzo y reveló cuestiones vinculadas a su paso por la selección argentina.
Se conocieron cuando tenían 6 años a través de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de Leo en las infantiles de Newell’s: “De chiquitos siempre teníamos… Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, ‘somos amigovios’. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos… Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo”, inició sobre su historia de amor con Anto Roccuzzo.
Más tarde, prosiguió con detalles inéditos de su noviazgo con la que hoy es madre de sus tres hijos: “En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo. Allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.
Seguir leyendo:
Chelsea confirma a Liam Rosenior como nuevo entrenador hasta 2032
Murió Florentino López, el legendario portero español de Toluca
Gvardiol se someterá a cirugía y peligra Mundial 2026 con Croacia