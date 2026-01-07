Gobierno enviará a contribuyente promedio $1,000 por reembolso de impuestos este 2026

Millones de trabajadores en Estados Unidos recibirán este 2026 un alivio financiero inesperado: un reembolso del IRS considerablemente más alto que en años anteriores, impulsado por recientes cambios en la ley fiscal.

Reembolsos subirán en promedio $1,000

La Tax Foundation estima que el reembolso promedio de impuestos en 2026 será aproximadamente $1,000 más alto que en años anteriores.

En conjunto, estos pagos representarán cerca de $100,000 millones que regresarán a los bolsillos de los contribuyentes durante este año.

La razón detrás del dinero extra

El incremento se debe a la implementación de la nueva ley fiscal aprobada por el presidente Donald Trump, conocida públicamente como la ‘big, beautiful bill’, que introdujo amplios cambios tributarios durante 2025.

Debido a que el sistema fiscal estadounidense funciona bajo el esquema de pago conforme se gana, la mayoría de los trabajadores paga impuestos durante todo el año mediante retenciones automáticas en su salario.

Sin embargo, el IRS decidió no modificar las tablas de retención tras aprobarse la nueva legislación, por lo que los empleadores continuaron reteniendo impuestos con base en las reglas antiguas.

Como resultado, millones de personas pagaron más impuestos de los que realmente debían, lo que ahora se traducirá en reembolsos significativamente mayores.

La Tax Foundation calcula que la nueva ley provocó una reducción de $144,000 millones en impuestos individuales correspondientes al año fiscal 2025.

Al no haberse ajustado las retenciones, gran parte de ese dinero regresa ahora a los contribuyentes.

Quiénes recibirán los reembolsos más altos

La nueva legislación redujo la carga tributaria de varias formas. Entre los principales cambios destacan:

-Aumento del crédito fiscal por hijo

-Incremento de la deducción estándar

-Aumento en la deducción de impuestos estatales y locales

-Nueva deducción de hasta $10,000 por intereses de préstamos automotrices

-Nueva deducción de hasta $25,000 por ingresos provenientes de propinas

-Nueva deducción de hasta $12,500 por ingresos de horas extra

No todos los contribuyentes califican para todas las deducciones, ya que existen límites de ingresos, por lo que especialistas fiscales y software tributario pueden ayudar a determinar la elegibilidad individual.

Qué hacer con un reembolso mayor

Expertos recomiendan destinar este dinero extra a:

-Reducir deudas

-Fortalecer un fondo de emergencia

-Invertir para generar crecimiento financiero a largo plazo

