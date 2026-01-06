Quiénes recibirán pagos de hasta $994 del Seguro Social el 30 de enero

Miles de beneficiarios del programa Supplemental Security Income (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente a febrero de 2026 de manera anticipada. El depósito, que puede alcanzar hasta $994, será enviado el 30 de enero, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social.

Por qué el pago se adelanta

Normalmente, los pagos de SSI se emiten el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior.

Este año, el 1 de febrero de 2026 cae en domingo, por lo que el pago se realizará el viernes 30 de enero.

Quiénes califican para recibir el pago

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos limitados que cumplan al menos una de estas condiciones:

-Tener 65 años o más

-Ser ciegas

–Tener una discapacidad calificada

Además, los beneficiarios deben cumplir con estos requisitos adicionales:

-Ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a una de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional

-Vivir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte

-No haber estado fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos

Cuánto dinero pueden recibir

El monto varía según la situación del solicitante:

-Personas solteras: hasta $994

-Parejas que presentan declaración conjunta: hasta $1,491

-Personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios de SSI: hasta $498

Cada caso se evalúa de forma individual, por lo que el pago exacto depende de los ingresos, la composición del hogar y otras condiciones personales.

Dónde consultar el calendario completo

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado el calendario oficial de pagos, el cual puede consultarse en el sitio web de la agencia para conocer todas las fechas del año.

Sigue leyendo:

– Cuál es el salario que necesitas ganar para obtener el pago máximo al jubilarte

– Qué jubilados recibirán el primer pago de enero del Seguro Social en 9 días

– Sin subsidios: el impacto en millones de estadounidenses en 2026 y el futuro de sus seguros médicos