Cómo afectarán los nuevos impuestos a la clase media y qué medidas tomar en 2026

En 2026, la clase media enfrenta cambios fiscales significativos tras la entrada en vigor de la Big Beautiful Bill (OBBBA, por sus siglas en inglés), que influirá en tramos impositivos y deducciones vitales. De cara al inicio de la temporada de impuestos, expertos advierten sobre el impacto inminente que habrá en los contribuyentes para que puedan aprovechar sus deducciones al máximo y reduzcan sus montos a pagar en sus declaraciones anuales.

Esta amplia legislación afectará principalmente a los contribuyentes de la clase media, ya que habrá cambios desde los tramos de impuestos sobre la renta hasta las deducciones y créditos populares, pero también podría haber cambios a nivel más local:

“Muchos estados tienen déficits presupuestarios y buscan maneras creativas de reducirlos. Desde la perspectiva del impuesto sobre las ventas, hay dos cosas que estamos viendo que los estados están adoptando”, señaló Aaron Giles, director general de Agile Consulting Group. “Primero, ampliar la gama de productos y servicios sujetos al impuesto sobre las ventas. Segundo, aumentar las tasas del impuesto sobre las ventas”.

A nivel federal, estos son los cambios principales para los trabajadores de la clase media:

Crédito Tributario por Hijos: “El crédito tributario por hijos para 2025 se ha incrementado a un máximo de $2,200, respecto a los $2,000 de 2024”, explicó Jason Stanfield, PhD, contador certificado de la Asociación Americana de Contabilidad. “Este es un aumento permanente que se mantendrá hasta 2026 y años posteriores”, advirtió.

Otro cambio que se ha hecho permanente es la deducción estándar a las contribuciones caritativas a organizaciones calificadas. Antes, solo estaba disponible para quienes detallaban sus contribuciones. “Actualmente se estableció un nuevo límite mínimo para la deducción de contribuciones caritativas, equivalente al 0.5% del ingreso bruto ajustado (AGI) del contribuyente. Este límite mínimo significa que las contribuciones caritativas de hasta este 0.5% del AGI no son deducibles”, explicó Standield. Aumento de las deducciones fiscales estatales y locales: “Los contribuyentes que detallan sus deducciones, verán un aumento del 300% en la cantidad de impuestos estatales y locales deducibles, con un nuevo límite de $40,000 hasta 2029, en comparación con los $10,000 de 2024”, señaló el experto. La medida afectará a contribuyentes de clase media que habitan zonas con altos impuestos sobre la renta o sobre la propiedad, porque reducirán sus ingresos imponibles detallando sus deducciones en lugar de optar por la deducción estándar. “Este aumento en la deducibilidad expirará después de 2029”.

Lo que permanece igual

La Ley OBBBA mantuvo también algunas condiciones fiscales como tramos impositivos y la deducción estándar

“El número de tramos impositivos, junto con sus tasas, no está cambiando, aunque los rangos de ingresos dentro de cada tramo se han incrementado a causa de la inflación”, explicó Logan Allec, contador público certificado de Clarita CPA Group. “Tampoco hay aumentos significativos en la deducción estándar como la de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, ya que solo se le aplicará un aumento inflacionario estándar a 2026”.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 introdujo tasas impositivas más bajas y una deducción estándar más alta. SI bien esta medida expiraría después de 2025. La OBBBA las hizo permanentes.

Si bien los tramos impositivos federales y la deducción estándar se mantendrán, no se prevé que los estados apliquen cambios estructurales importantes en sus sistemas tributarios en 2026.

Aunque Giles advierte que: “Los estados que no tienen impuestos estatales sobre la renta buscarán compensar esa pérdida de ingresos mediante tasas más altas en otros impuestos que los estados sí los tienen. En esencia, todos los estados obtendrán sus ingresos fiscales de sus ciudadanos, pero las vías para hacerlo pueden variar”.

Medidas para lograr una declaración de impuestos más favorable

Los trabajadores de clase media no pueden controlar el código tributario individualmente, pero sí cómo responden a él:

“Atiendan las iniciativas fiscales que se votarán localmente en el futuro y hablen con los líderes del gobierno local sobre posibles aumentos de impuestos”, aconsejó Giles.

Allec, por su parte, recomendó ser financieramente responsable y mantener los gastos de manutención bajo control para invertir lo más posible, aprovechando cada oportunidad para mejorar sus habilidades y generar múltiples fuentes de ingreso.

