Igor Thiago rompió el récord de goles para un brasileño en Premier League

Igor Thiago logró algo que ningún brasileño pudo en su paso por la Premier League. El delantero del Brentford llegó a 16 dianas en una misma temporada.

Thiago anotó un doblete en la victoria 3-0 del Brentford sobre el Sunderland, para imponer el récord de más goles para un brasileño en una misma campaña.

Thiago superó al exdelantero del Liverpool Roberto Firmino, al extremo del Arsenal Gabriel Martinelli y a Matheus Cunha (exdelantero del Wolverhampton ahora en el Manchester United (2024-25)), quienes anotaron 15 goles en una sola campaña de la Premier League.

¿Quién es Igor Thiago, el nuevo referente de la Premier League?

El delantero brasileño está segundo en la tabla de goleadores con 16, detrás de los 20 de Erling Haaland. Ningún otro delantero de la Premier League tiene más de 15 goles en lo que va de temporada.

Thiago está en su primera temporada en el fútbol inglés. El brasileño llegó procedente del Club Brugge tras las salidas de los delanteros Ivan Toney, Bryan Mbeumo y Yoane Wissa.

La campaña pasada anotó 29 goles en 55 partidos en todas las competiciones con el club belga. Aunque su primer club en Europa fue el Ludogorets, donde llegó a jugar en la UEFA Europa League y la Conference League.

Thiago dio el salto a Europa luego de debutar con el Cruzeiro en 2020 con 18 años de edad. Allí disputó 64 partidos con 10 goles y 3 asistencias.

Además de los 16 goles en Premier League, también anotó uno en la Carabao Cup. Aunque no fue convocado ante el Manchester City en los cuartos de final.

El delantero del Brentford nunca ha jugado para la selección de Brasil. Aunque con su repunte en estos últimos meses, está presionando para formar parte del plantel nacional para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

