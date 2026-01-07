Barcelona goleó al Bilbao y avanza a la final de la Supercopa de España

El FC Barcelona selló su pase a la final de la Supercopa de España con una actuación contundente y un marcador histórico.

El equipo dirigido por Hansi Flick firmó la mayor goleada del torneo en sus seis ediciones disputadas en Arabia Saudí, tras imponerse 5-0 al Athletic Club en el Alinma Stadium de Yeda, en una semifinal que quedó sentenciada antes del descanso.

El Athletic, sin Nico Williams por pequeñas molestias, comenzó con ímpetu y acumuló tres saques de esquina en los primeros minutos.

Oihan Sancet tuvo la primera ocasión clara en el minuto 9, pero su disparo fue detenido sin problemas por Joan García.

A partir de ahí, el dominio azulgrana fue total, liderado por un Pedri muy ovacionado por el público saudí.

Fermín López guió al Barcelona

Tras varias llegadas, el Barcelona abrió el marcador en el minuto 22. Ferran Torres, titular nuevamente por decisión de Flick en lugar de Robert Lewandowski, aprovechó un balón suelto en el área para marcar su 14º gol de la temporada.

En el minuto 30, una gran combinación entre Pedri y Raphinha por la izquierda terminó con un potente remate de Fermín López al segundo palo. Cuatro minutos después, Roony Bardghji, titular en ausencia de Lamine Yamal, sorprendió a Unai Simón con un disparo que se le coló bajo los brazos para el 3-0.

El cuarto llegó en el minuto 38, cuando Raphinha superó con facilidad a Areso y definió al palo corto, en otra acción desafortunada del guardameta rojiblanco. Con el 4-0 al descanso, la semifinal quedó resuelta.

Lejos de bajar el ritmo, el Barcelona amplió la ventaja en el minuto 52, cuando Raphinha firmó su doblete culminando una jugada de rechaces dentro del área. A partir de ahí, Flick dosificó esfuerzos y dio minutos a jugadores como Lamine Yamal, mientras el Athletic, ya sin respuesta, se despidió del torneo.

Con esta goleada, el Barcelona se instala en la final de la Supercopa de España, donde se medirá al Real Madrid o al Atlético de Madrid, reafirmando su candidatura al título con una actuación arrolladora.

