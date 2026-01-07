Messi se sincera en entrevista viral: “Me gusta el chisme, lo heredé de mi mamá”

Relajado y con buen humor, Lionel Messi se volvió tendencia al confesar en una entrevista que disfruta del “chisme”, una costumbre que, según él, heredó de su madre.

En entrevista con el programa Luzu TV mostró su faceta más humana reconociendo que consume contenidos que están en tendencia y que se divierte poniéndose al día de la actualidad.

Messi reconoció ser un fan del chisme, la prensa del corazón y clips de entretenimiento. “Sí, miro. Me gusta el chisme, soy un poco como mi mamá”, reconoció.

“Me divierte, que sé yo. A Antonella no le gusta mucho. Pero nada, para estar al día nomás. Creo que lo saqué un poco de mi mamá. Le encanta el teatro. Si es por ella, estaba ahí con Ángel (de Brito, conductor) en LAM (programa de espectáculos)”, expresó.

Messi reveló que mira LAM: "Me gusta el chisme, soy como mi vieja, quiero estar al día". https://t.co/hmeR5pQq7U pic.twitter.com/E74xktFY26 — MDZ Online (@mdzol) January 6, 2026

El Messi más tiktoker

‘La Pulga’ no es ajeno a las redes sociales y detalló que entre sus hábitos de consumo está TikTok, plataforma que utiliza para ver videos por largos tramos de tiempo.

“Me cuelgo mirando TikTok. Paso mucho tiempo ahí, pero estoy al tanto de lo que pasa en Argentina. Toda nuestra familia está en Rosario”, puntualizó.

Messi y su obsesión por el orden

El ocho veces Balón de Oro reveló una de sus particularidades hasta ahora desconocida. Tiene una obsesión por el orden desde que era niño.

“Estoy muy estructurado. Si tengo el día organizado de alguna manera y en el medio pasa algo que no estaba organizado”, explicó. “No me gusta que me toquen las cosas, tengo que saber dónde está cada cosa”, añadió.

Actualmente, Messi se encuentra de vacaciones en su natal Argentina. ‘La Pulga’ descansa en Rosario antes de partir a Estados Unidos para unirse al Inter Miami y comenzar una gira por Sudamérica y Centroamérica para disputar algunos partidos de pretemporada.



