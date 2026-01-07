Nueva lesión de Ter Stegen complica su futuro en el Barcelona

El guardameta Marc-André ter Stegen abandonó este martes la concentración del Barcelona en Arabia Saudí para regresar a España y someterse a exámenes médicos, luego de sufrir una lesión durante el entrenamiento, confirmó el club azulgrana.

El arquero alemán, de 33 años, ha atravesado un periodo marcado por los problemas físicos en las últimas dos temporadas. La pasada campaña se perdió la mayor parte por una lesión de rodilla, mientras que en el inicio del curso actual estuvo fuera tras pasar por el quirófano por una operación de espalda.

Durante su ausencia, el puesto en la portería fue asumido por Joan García y, de acuerdo con fuentes cercanas al club citadas por ESPN, el Barcelona no descarta facilitar su salida en el mercado de enero para que pueda sumar minutos de cara al Mundial de este verano.

Por ahora, no se ha precisado la gravedad de la nueva dolencia ni si guarda relación con la lesión de rodilla sufrida anteriormente. No obstante, una baja prolongada complicaría cualquier posible movimiento en este mercado invernal.

Ante la ausencia de Ter Stegen, el joven portero de la selección sub-20 de Estados Unidos, Diego Kochen, viajará a Yeda para completar la convocatoria como suplente de García y Wojciech Szczęsny en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

Desde su llegada al Barça en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen ha disputado más de 400 partidos oficiales, aunque desde su recuperación en diciembre apenas ha tenido participación. Su única aparición fue en el triunfo copero ante el CD Guadalajara.

El técnico Hansi Flick ha reiterado que Joan García, fichado el pasado verano desde el Espanyol por 25 millones de euros, es actualmente el portero titular, una situación que deja al internacional alemán en un escenario complejo en un año mundialista.

El Barcelona arribó el lunes a Yeda para preparar la semifinal de la Supercopa, cuyo vencedor se medirá en la final del domingo al ganador del duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

