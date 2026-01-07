Manchester United no levanta cabeza: empate 2-2 ante Burnley tras la salida de Amorim

El Manchester United inició este miércoles una nueva etapa, breve y provisional, bajo la dirección de Darren Fletcher, pero el cambio en el banquillo no se tradujo en una mejora inmediata. Los ‘Red Devils’ igualaron 2-2 ante el Burnley en un resultado que evidenció que los problemas del equipo van más allá de la salida del recientemente despedido Rúben Amorim.

Apenas doce minutos necesitó el conjunto local para poner a prueba al United. Un desajuste defensivo por la banda derecha permitió a Bashir Humphreys enviar un centro sin oposición que terminó desviándose en el joven Ayden Heaven, superando por arriba al guardameta Senne Lammens para el 1-0.

El gol en contra obligó al United a reaccionar antes del descanso. El equipo incrementó su presión ofensiva y estuvo cerca del empate con un remate de Matheus Cunha que Humphreys salvó sobre la línea. En la acción siguiente, Lisandro Martínez creyó haber igualado el marcador en una jugada confusa dentro del área, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa del argentino sobre Kyle Walker, decisión que generó airadas protestas de Bruno Fernandes.

Tras el descanso, el United mostró su mejor versión del partido. En apenas un cuarto de hora logró darle la vuelta al marcador gracias a un doblete de Benjamin Sesko, que se estrenó como goleador desde su llegada al club. El delantero esloveno definió primero dentro del área tras una precisa asistencia de Fernandes y luego culminó un centro desde la izquierda de Patrick Dorgu para el 1-2.

Cuando parecía que el conjunto visitante tenía el control del encuentro, el Burnley reaccionó con rapidez. Cinco minutos después, Jaidon Anthony, recién ingresado desde el banquillo, sacó un potente disparo a la escuadra para establecer el 2-2 definitivo, un gol histórico para los ‘Clarets’, que no le marcaban dos tantos en casa al United desde 1968.

En el tramo final, el United buscó el triunfo con insistencia y estuvo cerca de conseguirlo con un remate al travesaño del juvenil Shea Lacey, de apenas 18 años, pero el empate no se movió.

Con este resultado, el Manchester United se mantiene sexto en la tabla con 32 puntos, por detrás del Brentford, y podría quedar a cinco unidades de los puestos de Champions League si el Liverpool vence al Arsenal. El Burnley, recién ascendido, continúa en la parte baja de la clasificación, penúltimo con 13 puntos y a ocho de la permanencia.

