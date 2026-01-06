Murió Florentino López, el legendario portero español de Toluca

No fue profeta en su tierra, pero se convirtió en leyenda en México. El pasado lunes murió a los 91 años Florentino López, considerado por muchos como el primer arquero legendario de los Diablos Rojos de Toluca.

La fatídica noticia la dio a conocer Toluca a través de su cuenta en la red social X. En el comunicado, lamentaron el fallecimiento de López y recordaron parte de su legado en el futbol mexicano.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y clave durante el bicampeonato en la década de los 60″, expresaron.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, pero presumiblemente debido a la avanzada edad, se trate de un deceso natural.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/jlyIS0eqYw — Toluca FC (@TolucaFC) January 5, 2026

Mónica López, nieta del legendario portero, reaccionó en X, recordando el amor que Florentino sentía por la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca.

“Su familia agradecemos de corazón que os acordéis de él, estaba muy orgulloso de haber pertenecido al club. Un saludo”, escribió.

Su familia agradecemos de corazón que os acordéis de él, estaba muy orgulloso de haber pertenecido al club. Un saludo pic.twitter.com/OlAjJAvHe2 — Mónica López (@mmooniiii) January 5, 2026

La Liga MX se sumó a as reacciones de lamento y despedida por uno de los grandes e históricos jugadores de la competición. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López. Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos. Que en paz descanse”, declararon en un comunicado.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López.



Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos.



Que en paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/vuiPrcOOm4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 5, 2026

Florentino López, el tercer portero en la época Di Stéfano

Florentino López se convirtió en leyenda con sello de identidad en la portería del Toluca, bicampeón de los años 60. Nació el 24 de agosto de 1934, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, España.

Aunque creció en Torreón, Coahuila, donde comenzó a jugar futbol en equipos locales. Su infancia transcurrió en México debido al inicio de la guerra civil española.

Tras su retorno a España, Florentino jugó en el AD Plus Ultra, el filial del Real Madrid, a mediados de los años 50.

Esto coincide exactamente con la época en la que Alfredo Di Stéfano era la figura del Real Madrid (1953–1964). En esa estructura, los porteros del filial eran considerados “terceros” o “de reserva”.

Su nieta, Mónica López, confirmó en redes sociales que Florentino fue considerado tercer guardameta del Real Madrid, aunque nunca jugó con el primer equipo ni tuvo ficha profesional.

López debutó como profesional en septiembre de 1952 en Irapuato y también pasó por el Mallorca, donde ganó un título de Tercera División.

Florentino llegó al Toluca a mediados de los años 50, justo cuando el club comenzaba a transformarse en un proyecto ambicioso. Para 1960 volvió a México para defender el arco de los Diablos Rojos.

Con Toluca ganó dos títulos de liga consecutivos (1967 y 1968), así como los trofeos de Campeón de Campeones de dichas temporadas. También levantó una Copa de la Concacaf y un subcampeonato en la Copa Interamericana.



Sigue leyendo:

· Toluca es bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en penales

· Sergio Ramos se despide de la Liga MX con emotivo mensaje

· Mexicana Lizbeth Ovalle se corona con el Premio Marta 2025 gracias a su golazo de “camaroncín”