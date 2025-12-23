Hermana de Messi sufrió accidente de tránsito en Miami

Horas después de que se conociera que la hermana de Lionel Messi iba a contraer matrimonio en enero, este martes se conoció que María Sol Messi sufrió un accidente de tránsito.

En plena emisión de Los Ángeles de la Mañana por América TV, el periodista Ángel de Brito compartió la noticia. El conductor explicó que había mantenido un diálogo directo con Celia Cuccittini, madre de la estrella del Inter Miami.

@ptcrecargado Ahora 🚨 Último Momento 💥 María Sol , hermana de Messi , sufrio quebraduras y quemaduras en un accidente de tránsito , está fuera de peligro pero se suspendió la boda #messi #leomessi ♬ sonido original – PtcRecargado

En ese diálogo, se le informó que María Sol había sufrido un accidente de tránsito en Miami. La hermana menor de Lionel se encontraba conduciendo su vehículo y de forma inesperada perdió el control.

Aunque el accidente no puso en peligro su estado de salud, sí sufrió algunas lesiones de importancia. María Sol se rompió dos vértebras y tuvo algunas quemaduras.

Fue estabilizada en Estados Unidos y luego trasladada a Rosario, Argentina, para continuar su rehabilitación rodeada de su familia.

Boda postergada

El accidente obligó a postergar la boda de María Sol Messi con el empleado y miembro del staff de la Sub-19 del Inter Miami, Julián ‘Tuli’ Arellano.

La pareja tenía organizada las nupcias para el 3 de enero de 2026 en Rosario, Argentina. María Sol y Julián tienen más de una década de relación. Estuvieron en el casamiento de Messi en 2017, cuando todavía era jugador del FC Barcelona.

Arellano es argentino, nacido en el barrio La Bajada, el mismo que vio crecer a la familia Messi.

La pareja se conoce desde pequeños. Ambos se criaron en el mismo barrio en la ciudad. Su llegada al Inter Miami como parte del staff de la Sub-19 se dio, según el reporte, gracias a Messi.

Tuli Arellano tiene su perfil público en Instagram donde lo siguen 63.500 personas. En sus posteos aparece en fotografías junto a María Sol en distintas partes del mundo como Puerto Rico, Miami, Italia, entre otros.

Por su parte, María Sol Messi ha optado por un perfil más bajo en redes. Posee 400,000 seguidores en Instagram, pero solo tiene un post publicado el 7 de diciembre y dedicado a su marca de trajes de baño para mujeres llamada “Bikinis Río”.



