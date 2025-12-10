Messi tras ganar MVP de la MLS: “Hemos hecho historia”

El pasado martes, tras ganar el segundo MVP de la MLS de forma consecutiva y convertirse en el primer jugador de la historia en la Major League Soccer en conseguirlo, Lionel Messi calificó de histórica la temporada del Inter Miami.

“Muchas gracias por este premio, es algo muy especial por todo lo que vivimos (…) fue un año largo, Hubo muchos partidos, muchos viajes, pero también un año histórico para el club por ser la primera vez que se consagra en la MLS“, dijo desde el Chase Stadium, en Florida.

Tres días después de que Messi consiguiera junto al conjunto de Las Garzas el primer campeonato en la historia de la franquicia, el argentino recibió el trofeo al Jugador Más Valioso de la mano del joven Nash Dearmin, capitán Sub-16 del Inter Miami y MLS NEXT All-Star.

En el acto estuvo también el comisionado de la MLS, Don Garber, que fue quien entregó oficialmente el galardón. ‘La Pulga’ valoró como especial el hecho de ganar el primer título de MLS en la historia del Inter Miami.

“Es un club muy bueno, con pocos años de vida y poder lograr el objetivo que logramos fue muy lindo, especial (…) creo que la gente lo disfrutó muchísimo y estoy agradecido por ganar una vez más este premio y compartirlo con todos mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, concluyó.

¡EL MEJOR JUGADOR DE LA TEMPORADA 2025! Lionel Messi recibió el premio al MVP de la #MLS.



📺 La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vfzXdi6zoT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

El MVP de Messi, además de histórico, reventó varios registros de larga data en la MLS. El argentino se sentó en la mesa del venezolano Josef Martínez como los únicos en ganar MLS Cup, MVP y Bota de Oro

El delantero se convirtió en el único jugador en la historia de la MLS que consigue al menos 36 contribuciones de gol en una campaña de forma consecutiva (2024, 2025).

También fue el segundo de la MLS en liderar la liga tanto en goles anotados (29) como en asistencias (19), junto Sebastián Giovinco del Toronto FC en 2015 (22 goles, 16 asistencias).

Messi también fue nombrado en el once de la MLS 2025 el pasado mes de noviembre después de ganar la Bota de Oro del torneo.

El argentino es el primer jugador en la historia de la MLS en registrar 10 partidos de goles múltiples en una sola temporada, rompiendo el récord anterior de ocho compartidos por Stern John (Columbus Crew, 1998), Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny, 2000) y Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy, 2019).



