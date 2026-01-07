Pepe Aguilar asegura que ha tenido una carrera “limpia” tras los escándalos familiares

Pepe Aguilar, en la década de los 80, fue quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento. Así, aprovechó para seguir los pasos de su madre, Flor Silvestre, y de su padre, Antonio Aguilar, y ha logrado dejar su nombre en alto, no solo en el país que lo vio crecer, sino también de manera internacional.

Aguilar aprovechó para enseñarles el mundo de la música a sus hijos, y de cuatro, fueron solamente tres los que decidieron ingresar en la industria. Durante una entrevista ofrecida a The Editorial México, aportó varios detalles de su vida profesional, la cual aseguró que siempre ha sido “limpia”. Agregó que, por el momento, no tiene planes de alejarse de lo que tanto le apasiona.

“La verdad es que mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago… Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística”, dijo durante la conversación.

El padre de Ángela Aguilar mencionó que lo más importante de un artista es el hecho de aprender a respetarse; de esa forma, es que se logra un excelente profesional, ya que considera que el reconocimiento de terceros y hasta el dinero están sobrando, dado que un cantante debe estar enfocado en su objetivo hasta ser alcanzado, pese a las dificultades que lleguen a existir.

“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto, te puedes perder en cualquier momento, y el verdadero reto es no hacerlo”, añadió en la entrevista.

Aunque Pepe asegura que tiene una carrera “limpia”, desde que su hija Ángela comenzó a tener una relación con Christian Nodal, el apellido de la familia se ha visto un poco afectado, y desde entonces no se han detenido los escándalos, donde muchas veces él debe salir en defensa de la menor de sus primogénitos, dado que en circunstancias enfrenta duros momentos ante la opinión pública.

