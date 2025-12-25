Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar alegraron a niños de Zacatecas con regalos de Navidad

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, el pasado miércoles 24 de diciembre salieron a las calles de Zacatecas, en México, por las fechas decembrinas. Y aunque de manera constante ocupan los principales titulares del mundo del entretenimiento por los escándalos en los que se ven envueltos, esta vez tuvieron una bonita iniciativa con los niños, dado que decidieron repartir regalos en dicha comunidad.

El lugar que escogieron para llevar alegría a los más pequeños de la casa tiene mucho significado para la familia Aguilar, ya que en esa zona tienen un rancho y además fue donde enterraron a Antonio Aguilar y a Flor Silvestre, quienes son los padres de Pepe, razón por la cual decidieron escogerlo para sacarles sonrisas a más de uno.

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se observa a Ángela y a su esposo, el intérprete de música regional mexicana, en la parte de atrás de una camioneta, donde estaban trasladando los regalos, mientras que Pepe iba sentado en la parte de adelante y, con un megáfono, se encargó de hacerle un llamado a los niños que estaban en la zona para que se acercaran a retirar un presente por parte de ellos.

Sin embargo, en las cuentas oficiales de los cantantes, hasta el momento no hay ninguna publicación, aunque las personas que se encontraban en el lugar aprovecharon para compartir este momento, donde todos los niños esperaban de manera ansiosa obtener un regalo de parte de ellos, dado que también estaba Leonardo Aguilar, hermano de Ángela.

Por la fecha en la que se encontraban en México, se presume que recibieron la Navidad en el mencionado país, mientras que Ángela subió una foto acompañada de su esposo la noche del pasado miércoles.

Pese a las críticas que Ángela y Christian han recibido durante más de un año de matrimonio, la pareja no ha dejado de mostrarse públicamente a pesar de todo lo que ha surgido en este tiempo. Recordemos que el cantante además tiene una niña con la cantante argentina Cazzu, con quien tampoco sostiene una buena relación por el bienestar de la pequeña. Todo lo contrario, este 2025 ha sido marcado para ambos tras todos los conflictos, incluso legales, que han enfrentado.

Sigue leyendo:

· Comparten detalles de la decoración navideña en casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

· Majo Aguilar habló de la boda de Ángela Aguilar y dice que le desea lo mejor

· Emiliano Aguilar dice que no autorizó que su hija asistiera al concierto de Ángela Aguilar