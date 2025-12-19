Emiliano Aguilar se niega a reconciliarse con Pepe Aguilar: “No me interesa”

Emiliano Aguilar ofreció una exclusiva al programa Ventaneando, donde aprovecharon para consultarle si él deseaba arreglar la situación familiar que tiene con su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Ángela y Leonardo, dado que con el transcurrir del tiempo, la polémica entre ellos ha ido incrementando y parece que están un poco alejados de resolver la circunstancia.

Sin embargo, el hijo mayor de Pepe Aguilar destacó que por el momento no quiere tener ningún tipo de relación con su padre ni con sus hermanos. Recordemos que también Leonardo y su progenitor han contribuido a la polémica a través de las redes sociales en sus cuentas oficiales de Instagram, lo cual no ha sido un secreto para nadie, ya que el trato entre ellos está fracturado desde hace mucho: “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”.

Hace pocos días se ventiló que una de sus hijas asistió a un concierto de su tía Ángela en San Diego, California, y cuando le preguntaron sobre ese tema, aclaró que era algo de lo que no quería volver a hablar públicamente, ya que a través de su cuenta de TikTok e Instagram ya había subido una explicación donde deja claro que él no estaba al tanto ni la consultaron si podía llevarla: “No quiero hablar de eso”.

Emiliano se molestó con su padre debido a que ventiló hace algunos meses que tiene dos hijas, mientras que públicamente se pensaba que solo tenía una, y esta vez mencionó que, lamentándolo mucho, no podrá estar con ellas, pero de todo corazón desea que disfruten mucho estas fiestas decembrinas: “Desafortunadamente, no puedo ir para allá, pero espero que se la pasen bien. No quiero otra cosa más que estén felices, es todo lo que me importa”.

El hijo mayor de Pepe aprovechó para recalcar que Marcela Rubiales es una “tía chismosa”, dado que de manera pública ha arremetido en su contra a través de su cuenta de Instagram. Además, Emiliano le ha pedido que no intervenga en esta situación, dado que él no lo ve prudente, especialmente cuando no la nombra, pero ella le ha dicho que él solamente se la pasa “ventilando” las situaciones familiares en las plataformas digitales.

Las cosas entre Pepe y Emiliano empeoraron el día que el cantante decidió hablar de la madre de su hijo mayor, Carmen Treviño, donde aseguró que en el momento en que ella se fue a la casa donde vivían, aparentemente se había llevado cosas que no le pertenecían.

