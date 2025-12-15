Pepe Aguilar busca crear una plataforma de inteligencia artificial para interactuar con personas fallecidas

Hace algunos días, Pepe Aguilar sorprendió al revelar que la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada constante en su vida cotidiana. Lejos de limitar su uso a lo tecnológico o empresarial, el intérprete aseguró que se apoya en plataformas de IA para tomar decisiones tanto personales como profesionales, un interés que ha ido creciendo hasta transformarse en un proyecto creativo propio.

En una entrevista concedida al periódico El País, el cantante explicó que desde hace un tiempo desarrolla tres modelos distintos de inteligencia artificial, siendo uno de ellos una plataforma que permitiría a las personas mantener una forma de vínculo con sus seres queridos fallecidos.

Según relató, la propuesta consiste en crear un modelo digital que reúna recuerdos, rasgos físicos y características de personalidad de alguien que ha muerto, con el fin de que sus familiares puedan seguir interactuando con esa representación.

“La idea es que sigas viviendo después de que te mueres porque tus familiares siguen interactuando contigo. Su objetivo es permitir que las familias puedan hablar con un modelo digital creado a partir de los recuerdos y los rasgos físicos de una persona que ha fallecido”, explicó.

Aguilar reconoció que no se trata de reemplazar a las personas, sino de ofrecer un espacio donde la memoria y el legado puedan mantenerse presentes para las siguientes generaciones.

Hacia el final de la entrevista, el padre de Ángela Aguilar compartió que el origen de la idea de una plataforma “post mortem”, nace de su deseo de preservar la memoria de sus padres, don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre, para que sus valores, enseñanzas y trayectoria artística continúen siendo una guía fundamental en su carrera y ayudar a resguardar ese legado más allá del tiempo.

Con esta incursión en la inteligencia artificial, Pepe Aguilar se suma a un grupo cada vez más amplio de artistas que exploran el potencial creativo y humano de estas herramientas.

