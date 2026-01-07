Roberto Palazuelos revela cuánto gastó para no perder contacto con su hijo tras el divorcio

Roberto Palazuelos y Yadira Garza, en el año 2016, decidieron ponerle fin a su matrimonio, teniendo un hijo de por medio. Por ello, el actor comentó que no está dispuesto a volverse a casar, ya que considera que en aquel momento le salió muy costoso el trámite. Aunque hoy agradece que se lleva bien con ella, ¿por qué gastó tanto dinero cuando se separaron?

“Yo me divorcié, solo un divorcio y no me quiero aventar otro porque salió carísimo. Me divorcié; hoy es mi gran amiga, Yadira, mi exesposa, mamá de mi hijo, y cuando yo me divorcié, la verdad la rayé”, dijo en el pódcast Karime Kooler.

Cuando Palazuelos y Garza decidieron no seguir juntos, él le solicitó a ella que no se llevara a su hijo, dado que ella era de un lugar más lejano y temía el hecho de mantener tanta distancia con él. Por ello, en ese entonces, le ofreció comprarle un departamento a nombre de Yadira para que se quedara allí y así poder tener comunicación cercana por aquello que tenían en común.

“En vez de escatimarle, yo nada más le dije: ‘No te lleves a mi hijo’, porque ella era de Monterrey: ‘Te doy lo que quieras, pero, por favor, no te lo lleves…’ Le dije: ‘Te compro un departamento para ti‘. Me dice: ‘¿Pero qué, a nombre de mi hijo y mío?’. Le dije: ‘No, a tu nombre'”, explicó.

Sin embargo, asegurarle un hogar no fue suficiente y detalló todo lo que tuvo que costearle para que ella se quedara cerca: “Le compré un coche, un departamento, le regalé un reloj de oro en el divorcio y todo. Me dolió porque fue un gasto muy fuerte, pero después de eso se me vino una abundancia, pero una abundancia; empecé a ganar más dinero que nunca en mi vida”.

Palazuelos explicó que se siente orgulloso de su primogénito, quien además ya es un adulto y se encuentra sacando una carrera universitaria: “Ahorita mi hijo es un amor, pero también ya me manda a la… Va a cumplir 21, ya vive en el DF, estudia derecho aquí, está en la Ibero y es buen chavo. Yo a mi hijo le digo: ‘¿Tú qué vas a hacer con lo que te voy a dejar?’. Me dice: ‘Lo voy a duplicar, papá’. Desde chavito me dice”.

