Trump advierte a los Republicanos que podría enfrentar juicio político si pierden las elecciones intermedias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el a los miembros del Partido Republicano que una pósible derrota del control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre podría resultar en un nuevo proceso de juicio para ser destituido.



Trump centró gran parte de su intervención en el escenario político que enfrentaría si la oposición demócrata recupera la mayoría legislativa, informó Telemundo Noticias. Según el mandatario, la unidad y la victoria electoral son las únicas garantías para evitar acciones legales desde el Capitolio.

“Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos… quiero decir, ellos (los demócratas) encontrarán un motivo para someterme a juicio político (impeachment)”, declaró el republicano.



El presidente reiteró su preocupación ante los legisladores de su bancada, manifestando de manera directa: “Me van a hacer un juicio político”, apuntó. La advertencia se produce en un contexto donde Trump es el primer residente estadounidense en haber enfrentado dos procesos de este tipo durante un mismo mandato.

Ataque directo de Trump a los demócratas

Trump señaló que el expresidente Joe Biden debería haber sido destituido “por cien razones diferentes” y describió a los legisladores demócratas como personas “malvadas e inteligentes”. No obstante, matizó su discurso indicando que, a diferencia de su gestión, la oposición enfrenta dificultades por tener “políticas desastrosas”.



Los comicios, programados para el próximo 3 de noviembre, definirán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Actualmente, el control republicano de ambas cámaras facilita la implementación de la agenda de gobierno, incluyendo medidas sobre el gasto público y programas sanitarios.

De producirse un cambio en la mayoría parlamentaria, el Ejecutivo podría enfrentar bloqueos legislativos e investigaciones sobre sus decisiones políticas y militares recientes.

