Cuánto valen 50 millones de barriles de petróleo, la cantidad que Venezuela entregará a EE.UU.

El reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos despertó una curiosidad inmediata: ¿A cuánto equivale realmente ese volumen de crudo en dólares?

Con el petróleo cotizado alrededor de los $56 por barril, según precisa Datos Macro, la cifra mencionada por Trump permite hacer una estimación clara:

En el escenario más bajo, 30 millones de barriles equivaldrían a unos $1,680 millones

En el rango más alto, 50 millones de barriles alcanzarían aproximadamente $2,800 millones

Se trata de una operación que, de concretarse, movería miles de millones de dólares a precio de mercado.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió Trump en su red Truth Social.

El plan de Trump con el petróleo y qué ganarían los venezolanos

El anuncio se produce tras declaraciones en las que Trump aseguró que su gobierno mandará en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. También afirmó que Delcy Rodríguez, quien ya se juramentó como presidenta encargada, “está cooperando” con su administración.

De concretarse, la entrega de petróleo supondría un golpe fuerte para el régimen chavista, que durante casi tres décadas ha sostenido un discurso abiertamente contrario a Estados Unidos.

EE.UU. consume en promedio unos 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética. Bajo esa referencia, y según expertos, los 30 a 50 millones de barriles representarían entre uno y dos días y medio de consumo nacional.

La operación tendría relevancia estratégica, sobre todo por tratarse de crudo calificado por Trump como de “alta calidad” y por el contexto político en el que se produce el anuncio.

Trump añadió que el crudo se venderá a precio de mercado y subrayó: “Y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

También explicó que el petróleo “será transportado por barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

En paralelo, la Casa Blanca organiza una reunión en la Oficina Oval con ejecutivos de empresas como Exxon, Chevron y ConocoPhillips, reseñó la agencia de noticias AP, lo que refuerza la lectura de que el tema petrolero venezolano vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética y geopolítica de Washington.

