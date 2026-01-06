Delcy Rodríguez entregará petróleo a EE.UU.; Trump asegura que él controlará los ingresos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades provisionales de Venezuela, en referencia a Delcy Rodríguez, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, y que él controlará los ingresos de la venta.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Según explicó, el petróleo se venderá a su precio de mercado. “Y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, agregó Trump.

El mandatario agregó que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan “de inmediato”, y explicó que el petróleo será transportado “en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

El anuncio se produce luego de que el mandatario dijera que será su gobierno el que mandará en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro. Trump ha dicho que la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con su administración.

De efectuarse el anuncio de Trump, supondría un duro golpe para el régimen chavista, que durante casi 30 años en el poder ha sostenido un discurso antiestadounidense, y que ha acusado a la oposición democrática de ofrecer los recursos venezolanos a Estados Unidos.

