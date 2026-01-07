Trump congela miles de millones en fondos para familias necesitadas en cinco estados demócratas

El gobierno del presidente Donald Trump está congelando $10 mil millones de dólares en fondos para servicios sociales y cuidado infantil en cinco estados encabezados por demócratas, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia insinúa sin pruebas que los fondos se han usado de forma fraudulenta.

La congelación, informada por primera vez por New York Post, afectará a California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, de acuerdo con el HHS.

El HHS recortará $7,4 mil millones de dólares en fondos para el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que brinda asistencia económica a los hogares, junto con casi $2,4 mil millones de dólares para el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Además, el departamento retendrá aproximadamente $870 millones de dólares de la Subvención Global para Servicios Sociales.

La Administración para Niños y Familias (ACF) de la agencia envió cartas a los gobernadores de los mencionados estados para informarles que su acceso a fondos está restringido a la espera de una revisión adicional.

Los cinco estados en cuestión deben presentar justificaciones y documentación antes de que liberen los pagos, como parte de la reciente ampliación del sistema “Defend the Spend” de HHS a todos los pagos de ACF en todo el ámbito nacional.

The HHS DOGE team has expanded the Defend the Spend system to require all ACF payments across America to be justified.



Since March 2025, Defend the Spend has applied only to HHS discretionary payments, which did not include these ACF payments.



Over the coming days, we will… https://t.co/ybH8XEytvq — DOGE HHS (@DOGE_HHS) December 30, 2025

Asimismo, la ACF está investigando si se proporcionaron los indebidamente a inmigrantes no elegibles.

La información llega apenas unos días después de que la administración republicana detuviera la financiación federal de los programas de cuidado infantil en Minnesota en medio de una investigación federal que se ha hecho cada vez más profunda sobre las acusaciones de fraude que implican a los servicios sociales.

“Durante demasiado tiempo, los estados y gobernadores demócratas han sido cómplices de que se cometieran fraudes masivos bajo su supervisión”, declaró el vocero del HHS, Andrew Nixon. “Bajo la administración Trump, nos aseguramos de que el dinero de los contribuyentes federales se utilice para fines legítimos. Nos aseguraremos de que estos estados cumplan la ley y protejan el dinero ganado con tanto esfuerzo por los contribuyentes”.

Estados esperan notificación

El Departamento de Servicios Humanos de Colorado, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois y el Departamento de Servicios Sociales de California indicaron que no habían recibido una notificación de la administración Trump sobre el congelamiento.

“Estos fondos son cruciales para las familias trabajadoras de California”, manifestó el Departamento de Servicios Sociales del estado en un comunicado. “Nos tomamos muy en serio el fraude, y el CDSS no ha recibido información del gobierno federal que indique ninguna congelación, pausa o suspensión de los fondos federales para el cuidado infantil”.

“Si estas fuentes de financiamiento cambian, seguimos comprometidos a apoyar a nuestras familias en Colorado y continuaremos abogando por los programas y servicios que las ayudan a prosperar”, aseguró la agencia de Colorado.

En una declaración a CNN, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois denominó la medida como “otra acción motivada políticamente por parte de la Administración Trump que confunde a las familias y deja a los estados con más preguntas que respuestas“.

Cuando se le cuestionó acerca de los informes en una rueda de prensa, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo lo siguiente: “Esta es una lucha que tendremos que enfrentar si recibimos esa notificación”.

“Lucharemos contra esto con cada fibra de nuestro ser porque nuestros hijos no deberían ser peones políticos en una pelea que Donald Trump parece tener con los gobernadores de estados demócratas”, añadió.

Las acusaciones de Minnesota fueron realizadas en un video de YouTube por Nick Shirley, un creador de contenido de 23 años, que aseguró, con pocas pruebas, que los centros de cuidado infantil administrados por somalíes en el estado estaban tomando de forma fraudulenta fondos destinados a ofrecer cuidado infantil a familias de bajos ingresos.

Luego del video viral, la administración de Trump congeló fondos federales para el cuidado infantil en el estado y anunció el despliegue de 2,000 agentes federales como parte de una ofensiva contra la inmigración.

Las investigaciones federales y estatales sobre supuestas irregularidades siguen en curso.

Sigue leyendo:

•“Venganza cruel” de Trump: gobernadora de Nueva York ante congelación de fondos al cuidado infantil en 5 estados

•¿Por qué el sueño americano luce inalcanzable?: la crisis de vivienda y cuidado infantil en EE.UU.

•Guardería Nokomis en Minnesota denuncia amenazas y vandalismo por video viral