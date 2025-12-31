Guardería Nokomis en Minnesota denuncia amenazas y vandalismo por video viral

Una guardería de Minneapolis denunció haber sido víctima de vandalismo extremo luego de la difusión de un video viral en YouTube que contenía acusaciones de un presunto fraudede de fondos públicos para el cuidado infantil.



La guardería Nokomis, que opera legalmente en el estado de Minnesota, informó que su sede fue allanada, apenas días después de que el creador de contenido Nick Shirley publicara un video en el que aseguraba, que el centro recibía dinero público sin brindar atención real a los niños.

Robo de documentos y amenazas contra la comunidad

De acuerdo con el gerente de la guardería, Nasrulah Mohamed, los responsables del ataque sustrajeron documentación sensible, incluyendo expedientes de inscripción de niños y empleados, así como chequeras y talonarios de pagos.



“Lamentablemente, notamos la desaparición de documentos importantes, como la matrícula de los niños y del personal, además de chequeras completas”, declaró Mohamed durante una conferencia de prensa.



El directivo también señaló que, desde la publicación del video, la guardería ha sido blanco de mensajes de odio y amenazas, algunos de ellos enviados incluso durante el momento del allanamiento.



“No entendemos por qué se está atacando a nuestra comunidad somalí. Todo comenzó con un video grabado por una sola persona y ahora estamos enfrentando consecuencias devastadoras”, afirmó.

Acusaciones previas

Nick Shirley ha enfocado sus críticas en guarderías propiedad de estadounidenses-somalíes, en medio de investigaciones previas en Minnesota por el uso indebido de fondos públicos durante la pandemia.



Estas investigaciones estuvieron relacionadas con la organización sin fines de lucro “Alimentando Nuestro Futuro”, implicada en un esquema de malversación de recursos destinados a la alimentación infantil. Aunque varios somalíes estadounidenses fueron vinculados al caso, las autoridades determinaron que la líder del grupo era una mujer blanca, desmintiendo narrativas generalizadas contra una sola comunidad.

Impacto en la comunidad somalí-estadounidense

Mohamed subrayó que el ataque ha generado un fuerte impacto emocional y social en la comunidad somalí-estadounidense de Minnesota, donde existen cientos de guarderías que operan de forma legal y cumplen con los estándares estatales.

“Todas nuestras guarderías ayudan a los niños y a sus familias. Ofrecemos cuidado infantil de alta calidad. Es muy triste que una denuncia falsa provoque este tipo de violencia y estigmatización”, expresó.

El gerente reiteró que la guardería Nokomis cumple plenamente con el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) y mantiene licencias vigentes sin observaciones negativas en las inspecciones oficiales.

“No somos parte de ninguna actividad fraudulenta. Ninguna intimidación nos va a detener en nuestro compromiso de fortalecer y mejorar nuestra comunidad”, precisó.

