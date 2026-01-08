5 monedas de 50 centavos que pueden valer hasta más de $1 millón de dólares

Las monedas de 50 centavos de Estados Unidos son de las más buscadas por coleccionistas. Aunque muchas solo valen su denominación, algunas piezas antiguas, por su rareza, composición de plata y estado de conservación, se han vendido por cientos de miles o incluso más de $1 millón en subastas especializadas.

A continuación, cinco ejemplos extraordinarios que podrían estar escondidos en colecciones privadas o heredadas, y que hoy representan auténticas fortunas.

1. 1797 Draped Bust Half Dollar

La moneda de 1797 con el diseño Draped Bust fue el último de su tipo y solo se acuñó durante dos años. De acuerdo con CoinCollecting.com, se produjeron menos de 3,000 piezas y se estima que hoy sobreviven menos de 200.

En 2015, un ejemplar certificado en grado MS66 se vendió en subasta por $1,527,500, convirtiéndose en una de las monedas de 50 centavos más caras de la historia.

2. 1796 Draped Bust Half Dollar – 16 estrellas

Esta versión incluye 16 estrellas, añadidas cuando Tennessee se incorporó a la Unión. CoinCollecting.com calcula que solo existen alrededor de 40 ejemplares.

En 2015, una moneda con grado MS66 alcanzó los $822,500. USA Coin Book señala que incluso una pieza en condición promedio puede valer más de $47,000, y su valor de fundición en plata ronda los $9.75.

3. 1838-O Capped Bust Half Dollar (Proof)

Extremadamente rara, esta moneda fue la primera acuñada en la Casa de la Moneda de Nueva Orleans. Solo se produjeron 20 ejemplares en calidad proof, y se cree que menos de 12 existen actualmente.

En 2014, una pieza clasificada SP64 se vendió por $763,750, según datos de CoinCollecting.com.

4. 1853-O Seated Liberty Half Dollar

Una de las variantes más escasas. USA Coin Book indica que el modelo más raro es el Type 1 de 1853-O, sin flechas junto a la fecha ni rayos en el reverso. Solo se conocen cuatro ejemplares.

Uno de ellos fue descubierto por accidente en 2012 en condición VG-8 y se vendió posteriormente en subasta por $218,500.

5. 1796 Draped Bust Half Dollar – 15 estrellas

Antes de que se añadiera la estrella número 16 a mitad de 1796, se acuñaron versiones con 15 estrellas, hoy consideradas piezas icónicas del coleccionismo estadounidense. En 2008, un ejemplar MS63 se vendió por $373,750.

Sin embargo, USA Coin Book estima que una moneda sin circular y en condición de casa de moneda podría valer $1.6 millones o más.

Estas cinco monedas ilustran cómo una simple pieza de 50 centavos puede transformarse en un tesoro histórico.

Su valor depende de la combinación de escasez, conservación y demanda entre coleccionistas, lo que explica por qué algunas han alcanzado cifras superiores al millón de dólares en subastas.

