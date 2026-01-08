Alarma en la NFL: Jordan Shipley lucha por su vida tras incendio en su rancho de Texas

Un accidente doméstico ha puesto a la NFL en vilo. El exjugador Jordan Shipley se encuentra en estado crítico y lucha por su vida luego de sufrir “quemaduras graves” tras un incendio en su rancho en Texas.

El accidente se dio en su casa ubicada cerca de Burnet en Texas. Shipley estaba operando una máquina y esta sufrió un desperfecto mecánico que ocasionó un incendio repentino.

El exrexeptor abierto pudo salir por su propio pie, pero sufrió quemaduras graves en casi todo su cuerpo. Posteriormente, un trabajador lo ayudó y fue trasladado a un hospital cercano en helicóptero hasta Austin.

La familia de Shipley emitió un comunicado a través de la Universidad de Texas, alma mater del exreceptor, en el que confirmaron que estaba grave, pero estable.

“Jordan sufrió un accidente esta tarde cerca de su pueblo natal, Burnet. La máquina que operaba en su rancho se incendió y, aunque logró salir, sufrió quemaduras graves”, indicaron.

“Logró llegar hasta uno de sus trabajadores en el rancho, quien lo llevó a un hospital local. Posteriormente, fue trasladado en avión a Austin, donde permanece en estado crítico, pero estable”, complementaron.

Jordan Shipley nació en Burnet, Texas. Desde pequeño tuvo talento para el fútbol americano y así lo demostró hasta que dio el salto a la Universidad de Texas. Ahí, se convirtió en uno de los receptores más productivos y queridos en la historia de los Texas Longhorns.

A escala universitaria se convirtió en una estrella, formando una dupla explosiva con Colt McCoy, que llevó a Texas a competir por títulos nacionales. En los tres años que estuvo, fue dos veces All-American.

Asimismo, se hizo con varios registros en el equipo, como 116 recepciones; 1,489 yardas por recepción y 13 touchdowns durante la temporada de 2009. Sus brillantes actuaciones lo llevaron a la NFL de la mano de Cincinnati Bengals.

Su paso por la NFL fue corto. Solo estuvo tres temporadas en la que representó a tres franquicias distintas como: Cincinnati Bengals, Tampa Bay Buccaneers y Jacksonville Jaguars.

En la NFL apenas mostró un ápice de su talento. Varias lesiones, una de ellas en la rodilla, limitaron su continuidad y producción deportiva. Por esto, en 2014 anunció su retiro como profesional.



