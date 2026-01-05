Así quedaron los Playoffs de la NFL 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver
Seattle Seahawks se quedó con el liderato de la Conferencia Nacional, mientras que Denver Broncos lo hizo con la Conferencia Americana
La temporada regular de la NFL concluyó con la Semana 18 y ya están definidos los equipos que disputarán la postemporada. Los playoffs arrancan con partidos decisivos que marcarán el camino hacia el Super Bowl 2026.
Los mejores de la Conferencia Nacional fueron Seattle Seahawks, quienes como líderes de la NFC, descansarán para la Ronda de Comodines. Por su parte, Denver Broncos lideró la Conferencia Americana, logrando así la clasificación la Ronda Divisional.
¿Qué equipos están clasificados a Playoffs de la NFL 2025?
Conferencia Americana
- Denver Broncos
- New England Patriots
- Jacksonville Jaguars
- Los Angeles Chargers
- Buffalo Bills
- Houston Texans
- Pittsburgh Steelers
Conferencia Nacional
- Seattle Seahawks
- Los Angeles Rams
- Philadelphia Eagles
- Chicago Bears
- San Francisco 49ers
- Green Bay Packers
- Carolina Panthers
Partidos, fechas, horarios y dónde ver los playoffs de la NFL
- Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers | sábado 10 de enero | 16:30 ET | FOX – FOX One
- Green Bay Packers vs. Chicago Bears | sábado 10 de enero | 20:00 ET | Prime Video
- Buffalo Bills vs. Jacksonville | domingo 11 de enero | 13:00 ET | CBS – Paramount +
- San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles | domingo 11 de enero | 15:30 ET | FOX -FOX One
- Los Angeles Chargers vs. New England Patriots | domingo 11 de enero | 20:00 ET | NBC – Peacock
- Houston Texans vs. Steelers | lunes 12 de enero | 20:00 ET | ESPN – ABC
