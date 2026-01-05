Así quedaron los Playoffs de la NFL 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver

La temporada regular de la NFL concluyó con la Semana 18 y ya están definidos los equipos que disputarán la postemporada. Los playoffs arrancan con partidos decisivos que marcarán el camino hacia el Super Bowl 2026.

Los mejores de la Conferencia Nacional fueron Seattle Seahawks, quienes como líderes de la NFC, descansarán para la Ronda de Comodines. Por su parte, Denver Broncos lideró la Conferencia Americana, logrando así la clasificación la Ronda Divisional.

¿Qué equipos están clasificados a Playoffs de la NFL 2025?

Conferencia Americana

Denver Broncos

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Los Angeles Chargers

Buffalo Bills

Houston Texans

Pittsburgh Steelers

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks

Los Angeles Rams

Philadelphia Eagles

Chicago Bears

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

Carolina Panthers

Partidos, fechas, horarios y dónde ver los playoffs de la NFL

Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers | sábado 10 de enero | 16:30 ET | FOX – FOX One

Green Bay Packers vs. Chicago Bears | sábado 10 de enero | 20:00 ET | Prime Video

Buffalo Bills vs. Jacksonville | domingo 11 de enero | 13:00 ET | CBS – Paramount +

San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles | domingo 11 de enero | 15:30 ET | FOX -FOX One

Los Angeles Chargers vs. New England Patriots | domingo 11 de enero | 20:00 ET | NBC – Peacock

Houston Texans vs. Steelers | lunes 12 de enero | 20:00 ET | ESPN – ABC

