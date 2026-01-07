NFL registra segundo mayor promedio de audiencia en más de 35 años

La NFL volvió a confirmar su dominio absoluto en el deporte estadounidense al registrar la segunda mayor audiencia promedio desde 1988, año en el que comenzaron a contabilizarse de manera oficial los datos de rating televisivo.

Durante la temporada regular, la liga promedió 18,7 millones de espectadores por partido, una cifra que consolida su crecimiento sostenido y su enorme impacto mediático.

Crecimiento de NFL respecto a temporadas anteriores

De acuerdo con datos de la liga y Nielsen, el promedio de audiencia en plataformas de televisión y digitales representó un aumento del 10% en comparación con los 17,5 millones de la temporada pasada, además de un incremento del 7% respecto a 2023.

El registro quedó muy cerca del récord histórico de 19 millones, establecido en la temporada de 1989.

Parte del incremento en la audiencia se explica por un cambio en la metodología de medición. Desde septiembre pasado, con el inicio de la actual temporada televisiva, Nielsen implementó su sistema Big Data + Panel para todos los eventos.

Además, a principios de este año, la empresa comenzó a medir a los espectadores fuera del hogar en todos los estados, excepto Hawái y Alaska, e incorporó datos de televisores inteligentes, sumándolos a los de decodificadores de cable y satélite.

Otro dato clave es que los cinco paquetes semanales de la NFL registraron aumentos de audiencia, reflejando un interés generalizado en toda la programación de la liga:

Thursday Night Football de Prime Video lideró el crecimiento con un incremento del 16% .



de Prime Video lideró el crecimiento con un . CBS registró una subida del 11% , también de dos dígitos.



registró una subida del , también de dos dígitos. Monday Night Football (ESPN/ABC) y Sunday Night Football (NBC) crecieron un 9% cada uno.



(ESPN/ABC) y (NBC) crecieron un cada uno. Fox tuvo un aumento del 6%.



El Super Bowl, clave para cerrar la temporada televisiva

La temporada aún podría cerrar con cifras récord, ya que se espera que NBC transmita el programa más visto del calendario televisivo, con la emisión del Super Bowl el próximo 8 de febrero.

