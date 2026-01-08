Coalición de Nueva York exige aprobar leyes para garantizar abogados gratuitos a quienes están en riesgo de deportación

El asesinato a tiros de una residente de Minneapolis, a manos de un agente federal en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sigue despertando reacciones y movilizaciones en todo el país. Este jueves ante lo que se considera la intensificación de la agenda de aplicación de las leyes migratorias de la administración Trump, una amplia coalición de proveedores de servicios legales, defensores y familias afectadas, exige a las autoridades de Nueva York tomar algunas medidas que se vienen promoviendo desde hace varios meses, para proteger el debido proceso a través de la Campaña por el Acceso, la Representación y la Equidad (CARE) para Familias Inmigrantes.

La campaña solicita 175 millones de dólares en el año fiscal 2027, para financiar servicios legales de inmigración sostenibles a nivel estatal, junto con la aprobación de la Ley de Acceso a la Representación (ARA) y la Ley para el Desarrollo de la Defensa Legal de los Inmigrantes (BUILD).

Estos anteproyectos de ley fueron introducidos en la Asamblea Estatal por legisladores demócratas el año pasado.

La coalición de más de 100 organizaciones incluyendo el Instituto Vera de Justicia, la Coalición de Inmigración de Nueva York, Immigrant Advocates Response Collaborative (Immigrant ARC), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Neighbors Link y el Esfuerzo de Ayuda de los Defensores de los Niños Inmigrantes, destacó en un comunicado “una drástica escalada en la aplicación de la ley federal, el número récord de personas detenidas y la vulneración del derecho al debido proceso”.

Hasta noviembre, los casos pendientes ante los tribunales de inmigración del estado de Nueva York alcanzaban los 327,000. Casi el 30% de quienes enfrentan la deportación carecen de representación legal.

Esa cifra es aún mayor para las personas detenidas en los tribunales de inmigración de la Gran Manzana, donde el 40% carece de asistencia de un abogado, “un claro indicador de que se trata de un ecosistema desbordado, que ahora supera su capacidad”, valoraron portavoces de esta coalición.

El debido proceso

En este contexto, la asambleísta Catalina Cruz ponderó que Nueva York siempre ha sido un santuario para quienes buscan seguridad, oportunidades y justicia. Pero sin representación legal, muchos se ven obligados a luchar solos por su futuro en un sistema que los perjudica.

“Nuestro estado debe invertir $175 millones en servicios legales para garantizar que ningún neoyorquino se quede sin una oportunidad de luchar. Aprobar leyes probadas y eficaces como la Ley de Acceso a la Representación y la Ley BUILD no se trata solo de políticas, sino de defender el derecho fundamental al debido proceso”, destacó la legisladora colombiana de Queens.

Esta inversión incluye $85 millones para mantener los programas existentes, $50 millones para nuevas defensas de emergencia contra la deportación y $40 millones para ampliar las inversiones en desarrollo de capacidades e infraestructura.

“El acceso a asesoría legal en los tribunales de inmigración marca la diferencia entre la unidad familiar y la separación de las familias. Hacemos un llamado a nuestros legisladores para que garanticen que todos los neoyorquinos que comparecen ante los tribunales de inmigración, tengan acceso equitativo a servicios legales, si no pueden costeárselos”, declaró Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

La legisladora estatal de Queens, Catalina Cruz (A la izquierda) exige protecciones legales para garantizar el debido proceso a los migrantes que enfrentan la oleada de deportaciones. (Foto: Cortesía Instituto Vera de Justicia).

Llamado a protesta nacional

Asimismo, en una concentración al frente de Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, la organización ‘Rechacemos el Fascismo’ hizo un llamado a los neoyorquinos a salir a las calles en protesta pacífica contra el asesinato de Renee Nicole Goode, quien recibió disparos mortales por parte de un agente de ICE.

“Desde Venezuela hasta las calles de Minneapolis, el régimen de Trump amenaza, asesina y demoniza a pueblos y países enteros, sin ningún respeto por el estado de derecho. Esto es terrorismo brutal y descarado para imponer un régimen fascista de supremacía blanca, xenofobia y patriarcado“, indicaron los portavoces de este llamado a la protesta.

Las leyes en detalle:

La Ley de Acceso a la Representación (ARA) establecería el derecho a un abogado en los tribunales de inmigración, garantizando que cualquier persona que enfrente la deportación y no pueda pagar un abogado, reciba uno a través de un modelo de representación universal.