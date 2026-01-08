Cientos de personas protestan en Nueva York por mujer baleada por ICE en Minnesota

Unas 500 personas se congregaron anoche en Foley Square en el Bajo Manhattan (NYC) para protestar apenas horas después del tiroteo mortal contra Renee Nicole Good en Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota.

La policía local confirmó que la mujer abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía 37 años, no era el objetivo del operativo migratorio, pero se vio envuelta de manera circunstancial en la escena mortal.

En Nueva York los manifestantes corearon en inglés “Digamos su nombre: Renee Nicole Good”. El mandatario Donald Trump afirmó que la víctima, a quien calificó de “agitadora profesional”, intentó atropellar a los agentes con su auto y que estos le dispararon en defensa propia.

“Lo que sucedió en Minneapolis fue increíble”, declaró Jordan Harald, de 57 años, a un reportero del Daily News en la protesta en Manhattan “Es fundamental que estemos aquí. Lo que está haciendo nuestro país es abominable e insostenible. Tenemos que luchar y mantenernos firmes”.

La multitud también coreó “Queremos que ICE se vaya de nuestras calles”, “Sin justicia no hay paz” y “No al ICE, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista” mientras los manifestantes marchaban alrededor de Foley Square y las calles aledañas al edificio del ICE en 26 Federal Plaza.

“Estoy aquí para apoyar el movimiento”, dijo Carlos Bogaert, de 34 años, mensajero en bicicleta de Queens. “Soy un inmigrante orgulloso de la República Dominicana y estoy muy frustrado por lo que sucedió en Minneapolis. “No parecía que (la mujer) estuviera poniendo en peligro a los agentes. Fue una injusticia”, añadió.

Una pancarta que se extendía sobre la multitud decía: “El régimen fascista de Trump debe irse”. Algunos neoyorquinos también se manifestaron en contra del intervencionismo estadounidense en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos en una operación militar el 3 de enero. Actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn bajo acusaciones de narcotráfico.