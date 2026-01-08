Mujer asesinada por agente de ICE estaba cuidando a sus vecinos, según funcionarios locales

Renee Nicole Good, la mujer que perdió la vida el miércoles en Minneapolis, fue recordada por sus familiares y autoridades locales, quienes manifestaron que estaba “cuidando a sus vecinos” al momento de la confrontación de un miembro de ICE, quien le disparó mortalmente.

Su madre, Donna Ganger, declaró al Minnesota Star Tribune que su hija no formaba parte de las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Destacó que era “una de las personas más amables” que ha conocido, y añadió que “era sumamente compasiva. Cuidó de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales mantienen versiones distintas sobre los hechos. La secretaria Kristi Noem afirmó que la mujer ignoró las órdenes de bajar de su vehículo y que intentó atropellar a un agente. Agregó que el oficial disparó para defenderse tras ser impactado por el auto.

Argumentos gubernamentales y estado de emergencia en Minnesota

Pese a sus argumentos, Noem evitó precisar si los disparos ocurrieron antes o después del presunto atropello.

“Sé que sigues preguntándolo, pero eso no significa que el FBI te vaya a dar una respuesta hoy. Habrá una investigación; queremos asegurarnos de que sea veraz”, apuntó.

Entretanto, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró haber visto una grabación del suceso y pidió cautela frente a las narrativas oficiales iniciales. Declaró además estado de emergencia en todo el estado luego de los trágicos hechos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Good?

De acuerdo con un video obtenido por NBC News, los agentes intentando abrir la camioneta de Good; el vehículo retrocede y luego avanza, momento en el que se escuchan múltiples detonaciones antes de que el auto choque.

El Ayuntamiento de Minneapolis emitió un comunicado definiendo a Good como una vecina que estaba “cuidando a sus vecinos”. Asimismo, la senadora Tina Smith manifestó estar “desconsolada y enojada” por el deceso de la ciudadana.

Actualmente, el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota lideran las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo.

