Dinamarca ve con optimismo el anuncio de reunión con Rubio sobre Groenlandia

El Gobierno de Dinamarca calificó como un avance positivo la confirmación de una reunión el próximo lunes en Washington D.C. con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en relación con las intenciones del presidente Donald Trump de anexar Groenlandia.

Durante las reuniones, participarán el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera groenlandesa de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt.

“Este es el diálogo que es necesario y que el Gobierno ha pedido, junto con el Ejecutivo groenlandés”. señaló Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa danés, a la televisión pública DR, quien añadió que esta vía permite comunicación directa “en vez de hacerlo a través de los medios”,

Postura de la Administración Trump y la soberanía danesa

La reunión fue anunciada después de que el presidente Donald Trump reiterara su intención de adquirir Groenlandia por razones de seguridad nacional. La Casa Blanca indicó que la diplomacia es la prioridad para tomar el control de la isla, aunque no se han descartado escenarios de acción militar.

Por su parte, Rasmussen ha establecido una postura firme ante la petición estadounidense, solicitando respeto por lo que define como una “línea roja”. Este territorio cuenta con 57,000 habitantes y una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, donde la pesca y los subsidios de Dinamarca sostienen la economía local.

En respuesta a Trump, varios países europeos manifestaron su apoyo a la integridad territorial danesa a través del Triángulo de Weimar (Francia, Alemania y Polonia). El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, fue contundente al declarar: “Groenlandia no está en venta y no se compra”.

“Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea”, señaló Barrot, quien y adelantó que Francia estudia medidas para proteger los intereses comunitarios ante posibles amenazas.

