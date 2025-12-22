Trump nombra a enviado especial para Groenlandia para “convertirla” en “parte de EE.UU.”

El presidente Donald Trump oficializó el nombramiento de Jeff Landry, actual gobernador de Louisiana, como el nuevo enviado especial del país para Groenlandia.

El anuncio lo hizo el republicano a través de la plataforma Truth Social, donde informó que Landry asumirá este rol con el objetivo de priorizar la posición de la isla “en la agenda de defensa estadounidense”. Además, justificó la designación al destacar la relevancia geopolítica del territorio.

“Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!”, afirmó Trump.

Landry aspira “convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.”

Asimismo, Landry confirmó mediante sus redes sociales que mantendrá sus funciones al frente del estado de Louisiana de manera simultánea con esta nueva responsabilidad. El nuevo designado definió su labor como un “cargo voluntario” y fue explícito respecto al objetivo final de su gestión, que su juicio será “convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.”.

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

El reciente movimiento está alineado con la estrategia de expansión territorial mencionada por la administración actual, que incluye intereses en otras áreas como Canadá y el canal de Panamá. Informes previos publicados por The Washington Post en abril indicaron que la Casa Blanca ya ha realizado estudios económicos sobre el coste de adquisición y los beneficios derivados de los recursos minerales de la isla.

Esto se sabe sobre la soberanía de Groenlandia

Groenlandia cuenta con una población de 57,000 habitantes y posee derecho de autodeterminación desde el año 2009. Ante las pretensiones del gobierno, las autoridades groenlandesas, el Gobierno de Dinamarca y la Unión Europea han manifestado su rechazo a una posible anexión.

A pesar de la negativa a la venta del territorio, todas las partes mantienen acuerdos de cooperación militar. Actualmente, Estados Unidos opera una base en la isla bajo un tratado de defensa con Copenhague vigente desde hace setenta años.

Con información de EFE

