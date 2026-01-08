Gaby Spanic habla de la captura de Nicolás Maduro: ‘La libertad no tiene precio’

La actriz venezolana Gaby Spanic habló recientemente de la captura de Nicolás Maduro, quien ahora es enjuiciado junto a su esposa Cilia Flores por delitos relacionados con presunto narcotráfico.

Muchos artistas de ese país han opinado sobre este hecho histórico, debido a que durante años los venezolanos se vieron afectados por una fuerte crisis política, económica y social bajo el mandato del líder chavista.

“La libertad no tiene precio. Gracias a Dios Venezuela es un país rico en agua, petróleo, en oro. Es para que cada venezolano fuera millonario, para que ninguno haya salido de su país. Tenemos que recordar que millones de venezolanos han salido de su país y no es de vacaciones, hay muchas familias, hijos, abuelos que no han visto a sus hijos, a sus nietos, por muchos años”, comentó la protagonista de La Usurpadora en declaraciones publicadas por el show Hoy Día.

Además, contó cuáles son sus expectativas con esta situación: “Tengo fe de que este es el inicio de que Venezuela va a ser un país libre, como muchos venezolanos deseamos y queremos”.

La artista señaló que si cambia el gobierno, muchos venezolanos regresarán a su país, en busca de oportunidades.

Varios usuarios reaccionaron a las declaraciones de Gaby Spanic con mensajes como: “Ameeén hermosísima Gaby Spanic siempre dando un mensaje de esperanza para nuestra Venezuela en los momentos más importantes”, “Que maravilla ahora que tu país será libre podrás regresar a tu país Gaby”.

La situación en Venezuela se convirtió en noticia mundial luego del operativo que emprendió Estados Unidos, con el que lograron la extracción de Nicolás Maduro.

Este hecho supuso luego un cambio de mando, pues ahora la presidencia la tomó de forma provisional Delcy Rodríguez, quien ocupaba la vicepresidencia del país.

La expectativa sobre qué pasará en los próximos meses se mantiene, debido a que Estados Unidos asegura que Rodríguez gobierna bajo las direcciones que le dan.

