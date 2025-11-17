Migbelis Castellanos reacciona al cambio de Gaby Spanic en su rostro

Gaby Spanic, actriz mexicana, ha sido noticia recientemente por la transformación que sufrió en su rostro luego de hacerse varios procedimientos estéticos en una clínica en Brasil para refrescar su imagen.

Algunas de las intervenciones que se hizo fueron un facelift temporal, mediante de hilos tensores. Además, se hizo rellenos de labios y de malares (en los pómulos), todo esto con resultados que han asombrado a muchos, incluyendo a Migbelis Castellanos, conductora de televisión, quien habló del tema en el programa Desiguales.

“Esto es una muestra de que un arreglito en la cara te puede cambiar hasta la actitud”, comentó la Miss Venezuela 2013 en el show de Univision.

Los cambios de Gaby Spanic en su rostro

En el programa entrevistaron a la cirujana plástica Tania Medina, quien indicó que el facelift es bastante popular gracias a que es un método que emplea hilos especiales para tensar la piel. “Gaby, en uno o dos años es probable que necesite algo más permanente”, afirmó.

En Desiguales hablaron de los riesgos que puede haber con esta cirugía y la experta contó que, como en la mayoría de las cirugías, algo puede salir mal, pero todo esto se disminuye en las manos de especialistas de calidad.

Luego de todas las explicaciones, Migbelis Castellanos reafirmó que le encantó cómo quedó su compatriota. “Yo estoy fascinada con estos resultados, si quieres levantarte el ánimo, levántate con un facelift y les tengo una recomendación, a mí, el mejor consejo que me ha dado un especialista es no te hagas la bichectomía, que es quitarse la grasita de los cachetes, porque luego, cuando pasan los años, todo va para abajo y uno no quiere eso”, comentó la venezolana.

La transformación de Gaby Spanic ha sido elogiada por muchos, ya que consideran que los resultados son bastante evidentes y la hacen lucir mejor.

